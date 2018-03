“TRAPATTONI? L’UNICO ITALIANO (CON DRAGHI) IN GRADO DI METTERE IN LINEA I TEDESCHI” - IL MILAN, PELE’, LE TELEFONATE ALL'ALBA DELL’AVVOCATO, IL SANTINO CHE GLI HANNO DEDICATO IN IRLANDA E LA MITOLOGICA CONFERENZA DI “STRUUUNZ”: L’EX CT AZZURRO FESTEGGIA 79 ANNI DA FAZIO: "MI MANCA LA PANCHINA. HO AVUTO DELLE OFFERTE MA MIA MOGLIE MI HA DETTO 'SE ESCI DI CASA ANCORA CAMBIO LA SERRATURA’” – VIDEO