L'OBIETTIVO SULLA STORIA - 21 MOMENTI RARI CATTURATI IN FOTO. DALLA SUA INVENZIONE LA FOTOGRAFIA È STATA CAPACE DI IMMORTALARE INNUMEREVOLI MOMENTI STORICI. ECCO UNA SELEZIONE DI SCATTI MEMORABILI CHE UNISCONO L'EMOZIONE UMANA AI MAGGIORI EVENTI STORICI DEL SECOLO SCORSO (GALLERY)

La più antica fotografia esistente conosciuta è la vista dalla finestra a le gras, scattata da nicéphore niépce nel 1826. da allora i fotografi si sono prodigati a catturare innumerevoli momenti storici. ecco una selezione di scatti memorabili che uniscono lemozione umana ai maggiori eventi storici del secolo scorso.

cerimonia d apertura a woodstock 14 agosto 1969 riflettori a gibilterra 1942 i genitori mostrano i nonni aI NIPOTINI A berlino est donne iraniane prima della rivoluzione 1960 librazione dei prigionieri americani a yokohama 1945

ferdinand porsche mostra un modello della prima wolkswagen elmEtti argentini alle falkland 1982 MARILYN MONROE DAVANTI ALLE TRUPPE IN COREA foto storiche di new orleans bill e hillary clinton arrampicatori sul monte bianco 1895 divisione di classe in inghilterra 1937 cercatori doro 1898 due donne a parigi nel 1930 selfie tra gentiluomini esecuzione col cannone a shiraz iran fidel castro gioca a baseball all havana 1959 gli ultimi prigionieri di alcatraz il generale robley e la sua collezione di teste maori 1895 il pamir fa l utlimo giro di capo horn 1949 james dean posa in una bara lo stesso anno in cui mori in un incidente 1955 l iceberg con i segni di vernice del titanic la fiamma olimpica a berlino