ACCUMOLI SOTTERRANEA: DALLA CITTÀ DISTRUTTA DAL SISMA EMERGONO RESTI UMANI, MONILI E I RESTI DI ANTICHE COSTRUZIONI - POTREBBE TRATTARSI DI UN MONASTERO DEL ‘700. E ORA UN COMITATO CITTADINO CHIEDE DI FERMARE LE RUSPE E SALVARE I REPERTI (VIDEO)

(ANSA) - I resti di antiche costruzioni e di ossa umane, ma anche monili, tombe e cunicoli, sono riemersi durante gli scavi in corso ad Accumoli, il comune reatino epicentro del sisma del 24 agosto 2016. I residenti hanno dato la notizia sui social, mostrando anche le immagini di alcuni ritrovamenti avvenuti nei giorni scorsi a largo Capo la Terra. I lavori di scavo, in corso per la rimozione delle macerie dalla zona rossa di Accumoli, hanno riportato alla luce le mura e altri reperti archeologici che probabilmente potrebbero appartenere anche a un Monastero del 1700.

"Durante la movimentazione di terra - scrive il Comitato Illica Vive - sono state rinvenute numerose cripte, molti resti ossei umani, monili, tombe e cunicoli. Se il terremoto ha fatto riaffiorare un patrimonio culturale, storico e religioso esso dovrà essere valorizzato per dare nuova linfa vitale al territorio e alla sua identità. Per questo, il Comitato Illica Vive interpellerà l'Associazione Italia Nostra affinché si unisca in questa richiesta che sarà da parte nostra formalizzata anche attraverso una lettera al Comune, al Ministero dei Beni Culturali e ai Carabinieri nucleo di salvaguardia artistica".

(ANSA) - "Abbiamo appena appreso che il sovrintendente regionale del Lazio Leonardo Nardella stamattina è ad Accumoli per fare un sopralluogo sul terreno dove sono stati rinvenuti reperti archeologici, cripte, monili, croci e scheletri. L'informazione ci arriva da Italia Nostra con la quale stiamo lavorando affinché ci sia la massima attenzione alla valorizzazione del patrimonio storico che il terremoto ha fatto riaffiorare". È quanto dichiarano in una nota la fondatrice del comitato Illica Vive, Sabrina Fantauzzi, e il segretario generale dello stesso Comitato, Elvira Mazzarella.

"Da fonti in loco - proseguono -, abbiamo saputo che si è tenuta una riunione istituzionale tra il sindaco e il vicesindaco di Accumoli, Stefano Petrucci e Antonio Valentini, il sovrintendente regionale, il responsabile del Coi di Amatrice e il geometra Tuccini, responsabile dell’impresa che sta facendo gli scavi. Purtroppo la ruspa continua a muoversi su quel terreno, il cui accesso è stato interdetto ai proprietari. Constatiamo per l'ennesima volta la mancanza di informazioni relative al sito la cui esistenza non può più essere sottaciuta. Sollecitiamo quindi - conclude la nota del Comitato Illica Vive - trasparenza e disponibilità da parte delle istituzioni a fornire gli elementi che consentano a tutti i cittadini di capire l'entità della scoperta".

