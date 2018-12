ALT! I MAGLIONI DI NATALE NON SONO PIÙ BRUTTI – FINO A IERI ERANO CONSIDERATI ALLA STREGUA DEI CALZINI BIANCHI CON I SANDALI O DEL BORSELLO DA UOMO, ORA SONO DIVENTATI SUPER CHIC – LE BLOGGER LO SDOGANANO, LE ONG CI FANNO LE CAMPAGNE BENEFICHE: COSÌ IL “CHRISTMAS JUMPER” È TORNATO IN AUGE - FOTOGALLERY

Angela Di Pietro per “il Tempo”

MANUEL AGNELLI MAGLIONE DI NATALE

E dire che fino a ieri è stato l' equivalente del borsello da uomo, dei calzini bianchi con i sandali, degli strass a mezzogiorno e del copricapo «royal wedding -style» indossato nella trattoria sotto casa .Quest' anno invece, tutti lo vogliono . Il maglione a tema natalizio diventa modaiolo e «figo», impazza negli Upim, negli «H&M», dilaga attraverso il web che lo propone come fosse (è lo è) l' ultima tendenza dell' inverno in corso.

maglione di natale 13

Chi l' avrebbe detto? Solo i norvegesi sembravano non poterne fare a meno, tanto è vero che da anni le ditte locali esportavano i modelli più classici, con risultati commerciali non proprio evidenti in Italia .Oggi le celebrities si lasciano fotografare con il loro «Christmas jumper» (magari realizzato in cachemire), felici e contenti: da Hillary Clinton a Justin Bieber fino al nostro Tiziano Ferro . A sdoganare il maglione «buri no» è stata la prima puntata della trilogia cinematografica dedicata a Bridget Jones .

bridget jones e il maglione di natale 1

L' incontro della giornalista buffa con l' avvocato Darcy (interpretato da Colin Firth) avveniva attraverso uno shock iniziale: lui infatti indossava il suo jumper fatto a maglia con una grossa ren na sul davanti, provvista di corna invadenti .L' accenno al maglione natalizio tanto temuto era piaciuto, tanto è vero che nel sequel lo indossava anche la giornalista in guerra aperta con la propria bilancia .Bridget Jones l' ha sdoganato, «Save the children» gli ha conferito un significato sociale, inventando ogni anno il «Christmas jumper day» al quale hanno aderito i personaggi dello spettacolo di caratura internazionale.

maglione di natale 15

L' adesione all' iniziativa ha fatto si che perfino la famiglia reale inglese avallasse la decisione del museo «Madame Tussauds» di Londra di abbigliare le loro maestà con i maglioni natalizi. A dire il vero pare che la regina Elisabetta e l' intera famiglia reale usino indossarli davvero, i «Christmas jumpers»: persino i corgi di sua maestà per anni hanno avuto a Natale il loro maglioncino ornato di stelle, pupazzi di neve e renne .

colin firth maglione natale

In Italia, nel 2016, il progetto di «Save the children» ha avuto una sua diramazione con «Metti un maglione e dai ai bambini un futuro migliore», iniziativa della quale è stato te stimonial Manuel Agnelli. Ad incoronare il maglione natalizio come il più «cool» della stagione invernale in corso è stato uno spot pubblicitario che riporta la «sfida» fra vicini di casa .Tutti indossano il loro maglione di Natale, ma la gara fra stili cromatici e disegni buffi viene vinta dalla famiglia che è riuscita a procurarsene uno che s' illumina tutto . Il maglione è adorabile, impossibile dire se sia in vendita .

tiziano ferro con il maglione di natale

Quest' anno i modelli si sono fatti ancora più festaioli, con bicchieri di plastica applicati o sferruzzati come se fossero divise degli elfi. La moda offre in questi giorni i modelli più trendy, impreziositi da (veri)striscioni di carta argentata, Babbo Natale con gli occhiali da sole e pancia grassa .Non è necessario riferire in questa sede i nomi delle case di moda che hanno proposto maglioni in tema festivo: basti dire che i prezzi sono veramente per tut tele tasche . Si parte dai modelli «basic» in lana sintetica a nove euro fino a quelli in lana e cachemire che arrivano a costarne 350 . E qualora decideste di indossarne uno, a Natale, non vi resta che guardarvi in giro . Le vetrine ed il web abbondando di proposte, grazie a Bridget Jones .Magari tornerà di moda pure il borsello, chi lo sa.

