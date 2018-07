ALT! NEL SESSO FINZIONE NON FA PIÙ RIMA CON FRUSTRAZIONE – PER LE DONNE FINGERE L’ORGASMO PUÒ AVERE DEI VANTAGGI INASPETTATI PER LA COPPIA: AIUTA L’AUTOSTIMA DEL PARTNER, CREA UN CLIMA PIÙ HOT E RAFFORZA L’INTESA NELLA COPPIA – MA ATTENZIONE A NON FARLA DIVENTARE UN’ABITUDINE CHE POTREBBE…

Chi non ricorda la famosa scena del film "Harry ti presento Sally", nella quale Meg Ryan simula un orgasmo fenomenale in un ristorante, per provare al suo amico che tutte le donne sono brave a "fingere"? Cosa accadrebbe se il vostro partner scoprisse che a fingere siete anche voi?

E soprattutto cosa accadrebbe se lui scoprisse che in realtà non riesce a farvi godere tanto quanto vorreste e vorrebbe? Ecco quindi perché a volte fingere l'orgasmo potrebbe essere vantaggioso (se ci promettete che non diventerà un'abitudine, certo).

1. Aiutare l'autostima del partner

L'orgasmo femminile spesso sembra una vetta inarrivabile costellata di dubbi e falsi miti. Usata con parsimonia, la simulazione sarebbe tutt'altro che un nemico da combattere sotto alle lenzuola.

Sembrerebbe quasi che essa sia all'origine di veri e propri benefici per la coppia in quanto per alcuni uomini fare in modo che la propria partner raggiunga l'orgasmo è la soddisfazione estrema, il simbolo della forza della propria virilità.

Fingere un orgasmo può permettere di entrare in un circolo 'virtuoso': l'uomo è rassicurato sulle sue performance sessuali e si libera dalla paura di deludere, che può sempre inibire il rapporto e complicare le cose, così adotta un'attitudine più fiduciosa e audace, propizia al piacere della sua partner.

2. Creare un clima eccitante e più hot

Può succedere che fingere un orgasmo aumenti il desiderio sì di lui, ma anche di noi donne. Mentre si simula il piacere, infatti, può capitare che ascoltandosi la libido aumenti e dalla finzione si passi alla realtà.

Il piacere femminile è profondamene legato all'immaginazione e si nutre spesso di finzioni e stati mentali. La simulazione è una di queste messe in scena che potrebbe aumentare l'eccitazione della donna facilitando l'arrivo dell'orgasmo vero!

3. Rafforzare l'intesa nella coppia

Se anche ogni tanto fingere sembra un atto di poca onestà nei riguardi del partner, nel caso in cui non sia un'abitudine questa messa in scena potrebbe anche rafforzare lo spirito di coppia.

Infatti, la maggior sicurezza acquisita dall'uomo in merito alle sue prestazioni sessuali e la sensazione che la donna riesca a lasciarsi andare con lui, creano un clima di maggiore intesa e sicurezza. Attenzione però... ci sono dei contro e ci si deve fare i conti!

Fingere un orgasmo: i contro

Qual è il limite tra la simulazione "benigna" e quella "problematica"? Il benessere è il miglior barometro: finché la simulazione capita solo qualche volta e non impedisce ad entrambi i partner di accedere al vero piacere, niente paura!

Quando però "simulazione" fa rima con "frustrazione", la prima cosa da fare è chiedersi quali siano le ragioni che spingono a ricorrere a questa strategia. In un primo momento, è preferibile iniziare a lavorare su se stessi, con l'aiuto di uno psicoterapeuta in caso di anorgasmia, o di un sessuologo in caso di anorgasmia temporanea. L'obiettivo? Capire le cause profonde del malessere, sia esso personale o relazionale.

Evitate di avventurarvi in rivelazioni destabilizzanti con il partner. Seppur in buona fede, per recuperare un po' di trasparenza nel vostro rapporto, in questa discussione entrano in gioco troppi elementi delicati per poter improvvisare.

Insomma: fingere ok, ma capire dove e quando c'è un limite è fondamentale!

