12 dic 2018 16:06

ALTRO CHE ''FERITO LIEVE'': ANTONIO MEGALIZZI È IN COMA E AL MOMENTO ''NON OPERABILE''. IL GIORNALISTA ITALIANO COLPITO A STRASBURGO È STATO FERITO ALLA BASE DEL CRANIO, VICINO ALLA SPINA DORSALE - INTANTO IL KILLER, CHE IERI SERA SEMBRAVA ACCERCHIATO, POTREBBE ESSERE FUGGITO IN GERMANIA. MENTRE LA POLIZIA FRANCESE ARRESTA IL PADRE E I DUE FRATELLI