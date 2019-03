ALTRO CHE HOTEL CALIFORNIA! ORMAI È CAMPER CALIFORNIA – NEL GOLDEN STATE CENTINAIA DI FAMIGLIE COSTRETTE AD ABBANDONARE LE LORO CASE IN AFFITTO PER VIVERE IN CAMPER – ROULOTTE PARCHEGGIATE OVUNQUE E I RESIDENTI SI LAMENTANO PERCHÉ LA LORO PRESENZA FA CROLLARE IL VALORE DEI LORO VILLONI – “SI TRATTA DI SENZATETTO CHE NON HANNO NULLA A CHE FARE CON DROGA E ALCOL. SI TRATTA DI IMPIEGATI CHE…” (VIDEO)

DAGONEWS

camper in california 9

I camper sono dappertutto a Los Angeles. Sono parcheggiati su strade residenziali, in zone industriali, vicino a scuole superiori e nei parcheggi di chiese e supermercati.

Ce ne sono a migliaia sparsi per la città e la tendenza in tutta la California sembra confermare che un’emergenza c’è e non può essere più ignorata. Ovviamente chi alloggia in questi mezzi di fortuna non sono turisti e in molti casi non si tratta di persone che vivevano in strada. Si tratta semplicemente di lavoratori che non sono più in grado di sostenere un affitto e scelgono di vivere in un camper per non sobbarcarsi l’esoso costo di una casa.

camper in california 8

La California, che ospita il 12% della popolazione statunitense, ha una quota sproporzionata di senzatetto: si parla del 22% e le cifre non possono essere accurate al 100%. Molti di questi senzatetto non fanno usano di droghe e di alcol. Sono impiegati che non possono permettersi l’affitto. Non si considerano nemmeno dei senzatetto, ma semplicemente pensano di aver fatto una scelta di vita. E mentre da un lato si incrementa il mercato di chi vende camper, dall’altro aumentano anche le proteste dei residenti che denunciano come molte di queste persone vivano in condizioni igieniche precarie o che la presenza di quelle roulotte faccia crollare il prezzo dei loro immobili.

camper in california 7

A Los Angeles, secondo i dati del 2018 ci sono 45.043 senzatetto: il 75% di queste persone vive in alloggi non riparati, in 3.814 dormono in auto, 3.554 in furgoni e 8.380 in camper.

camper in california 6

«Una delle principali cause del proliferare dei senzatetto è l'alto costo degli alloggi in California – ha detto Russ Heimerich, vice segretario delle comunicazioni per la California's Business, Consumer Services and Housing Agency - Sei milioni di famiglie pagano l'affitto; di questi, più di tre milioni di famiglie investono più del 30 percento del loro reddito in un affitto e oltre 1,7 milioni di famiglie pagano più del 50 percento. In molte famiglie perdere il lavoro o dover affrontare un'improvvisa emergenza medica può rivelarsi un disastro ed è il motivo per cui molte persone sono costretti ad abbandonare le loro case».

