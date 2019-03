ALTRO GIRO, ALTRA CORSA, ALTRA CIULATINA! FACEVANO SESSO SU UNA RUOTA PANORAMICA DAVANTI A FAMIGLIE CON BAMBINI - E' ACCADUTO A CINCINNATI, NEGLI USA: I DUE SONO STATI ARRESTATI ALLA FINE DEL GIRO…

Michael Mathisen e Lauren Wilder

Da www.ilfattoquotidiano.it

Le famiglie che si trovavano con loro sulla ruota panoramica per godersi la vista di Cincinnati sono rimaste senza parole, a dire poco. Anche perché molti bimbi erano presenti e hanno assistito alla scena. Michael Mathisen e Lauren Wilder sono stati arrestati per aver fatto sesso su una ruota panoramica. I genitori presenti hanno chiamato la polizia e i due sono stati presi in custodia alla “fine del giro”. I due saranno giudicati dal tribunale municipale della contea di Hamilton. La ruota panoramica di Cincinnati ha 36 cabine chiude e climatizzate che ospitano ciascuna sei passeggeri. E proprio in una di queste cabine, davanti agli occhi attoniti di genitori e figli, la coppia ha deciso di mettersi a fare sesso. A riportare la notizia è il Mirror.

