AMARO GIULIANI – SCINTILLE ALLA CNN TRA RUDY GIULIANI E CHRIS CUOMO: L’AVVOCATO DI TRUMP HA CHIESTO ALLA RETE TELEVISIVA DI SCUSARSI CON IL PRESIDENTE PER LA COPERTURA “POCO LINEARE” DEL RAPPORTO MULLER - “VOI RAGAZZI DI QUESTA RETE AVETE TORTURATO QUEST'UOMO PER DUE ANNI CON LA STORIA DELLA COLLUSIONE E NESSUNO SI È SCUSATO. PRIMA DI PARLARE DI OSTRUZIONE ALLA GIUSTIZIA, SCUSATEVI…” (VIDEO)

DAGONEWS

rudy giuliani 2

Rudy Giuliani furioso durante un’intervista con Chris Cuomo alla CNN durante la quale l’avvocato di Trump ha chiesto alla rete di scusarsi per i due anni di accuse che si sono dimostrate infondate.

Giuliani ha parlato della copertura poco lineare della rete sul rapporto Mueller, nonostante le evidenze dimostrino che il Presidente non era colluso con la Russia durante la campagna presidenziale del 2016.

donald trump

«Voi ragazzi di questa rete avete torturato quest'uomo per due anni con la storia della collusione e nessuno si è scusato. Prima di parlare di ostruzione alla giustizia, scusatevi» ha tuonato Giuliani. Cuomo ha rifiutato di scusarsi e Giuliani ha replicato: «Certo che non lo farai perché non sei giusto».

rudy giuliani 1

Giuliani ha poi continuato randellando il New York Times, il Washington Post e Adam Schiff, House Intelligence Committee Chairman, chiedendo loro di scusarsi per la copertura e per il trattamento riservato al presidente durante le indagini.

