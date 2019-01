UN AMORE A PROVA DI TRADUTTORE – UNA RAGAZZA INGLESE E UN RAGAZZO NAPOLETANO USANO “GOOGLE TRANSLATE” PER COMUNICARE DOPO ESSERSI INNAMORATI IN UNA DISCOTECA DI IBIZA – “NON SAPEVAMO UNA PAROLA NELLA LINGUA DELL’ALTRO E QUELLO ERA L’UNICO MODO. POI ABBIAMO INIZIATO A VEDERE I FILM CON I SOTTOTITOLI E DOPO DUE ANNI STIAMO ANCORA INSIEME. I NOSTRI AMICI PENSAVANO FOSSE UN FLIRT ESTIVO E INVECE…”

DAGONEWS

Per un lungo periodo il loro rapporto è stato fatto di sorrisi, di sguardi, di film con sottotitoli e di Google Translate,

Chloe Smith, 23enne di Wolverhampton, West Midlands, e il suo fidanzato, Daniele Marisco, 25 anni, di Napoli, si sono incontrati per la prima volta in una discoteca di Ibiza due anni fa. Riuscivano a malapena a parlare, vista la musica techno sparata a tutto volume, ma anche se ci fossero riusciti non sarebbe servito a nulla: nessuno dei due era in grado di comunicare nella lingua dell’altro.

Eppure il loro era stato un amore a prima vista che nemmeno la mancanza di una lingua comune poteva relegare a un flirt estivo. E così i due, dopo aver usato Google translate per portare avanti una conversazione, giorno dopo giorno hanno iniziato ad aggiungere una parola nuova nel vocabolario della lingua dell’altro.

Ora vivono insieme a Streatham, nel sud di Londra - dove Chloe fa la truccatrice e Daniele lavora come barista in un ristorante italiano - ed entrambi hanno imparato a parlare sia italiano sia in inglese.

«Sono andato a vivere con lui e la sua famiglia a Napoli nel 2016 ed è stato un sogno diventato realtà. È una delle città più belle e autentiche che abbia visitato in Europa - ha raccontato Chloe - Più tempo passavamo insieme, meno abbiamo usato il traduttore di Google. I nostri amici pensavano fosse un flirt estivo e invece siamo più innamorati che mai”.

Daniele ha aggiunto: «Chloe parlava e rideva molto, ma non la capivo. L'unica cosa che capivo era che era una ragazza speciale».

