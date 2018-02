AMPLESSO DEFESSO - I 15 CONSIGLI SESSUALI (DA EVITARE COME LA PESTE) FORNITI DAGLI “ESPERTI” DELLE RIVISTE TIPO 'COSMOPOLITAN' E 'MEN'S HEALTH' – PER ESEMPIO ''INFILARE IL PENE IN UNA CIAMBELLA E LASCIATE CHE LA MANGI LENTAMENTE" O "MANGIATE ENTRAMBI UN SOLO GELATO AL BUIO. NON VEDERE COSA SUCCEDE VI PORTERÀ A LECCARVI L’UN L’ALTRO..."

Ci sono innumerevoli articoli che mirano a insegnarci come arricchire la nostra vita sessuale. La maggior parte sono noiosi, altri sono utili, e altri ancora decisamente ridicoli. Ecco una selezione di quelli più sconcertanti, dolorosi, assurdi che si riescono a trovare in rete. Perché a volte rendere “piccante” la vostre vita sessuale prevede veramente l’uso delle spezie!

pene e ciambelle

1. “Infilate il pene in una ciambella e lasciate che la mangi lentamente”

Questo consiglio viene dal libro di Cosmopolitan “365 Naughty Nights: A Year of Hot Sex”. Nel caso non abbiate capito bene come si faccia, ci sono anche delle istruzioni dettagliate con consigli come “Infilatelo piano piano, il pene non è un palo per i ferri da cavallo” o “poi iniziate a sbocconcellare la ciambella, succhiandoglielo di tanto in tanto”.

topo che mangia yogurt

2. La chiave della virilità potrebbe risiedere nello yogurt, almeno per i topi. I testicoli dei topi nutriti con una dieta a base di yogurt sono del 5% più grandi di quelli degli altri – e del 15% più grandi di quelli dei topi nutriti con cibo spazzatura. Lo rivela un nuovo studio dal MIT"

Sapete qual è veramente la chiave della passione? Non menzionare mai lo scroto di un topo.

sesso piccante

3. Mangiate entrambi un solo gelato al buio. Non vedere cosa succede vi porterà a leccarvi l’un l’altro

Un’altra perla-pirla di “Cosmo”, che magari non ha pensato che quel posto sarà lo stesso dove più tardi dovremo dormire…

sussurro

4. Se siete in giro e volete farle capite che avete voglia di sesso, prendetele la mano e toccatele il palmo con la punta della lingua. Se la sua reazione sarà quella di pulirsi la mano sulla gonna, vuol dire che non avete speranze

Ne deduciamo che per “Men’s Health” leccare il palmo delle mani delle donne è la chiave per portarsele a letto. Molto interessante. Ma a parte tutto, quale dovrebbe essere la reazione di una persona dopo che le viene leccata una mano in pubblico se non quella di pulirsi?

panna e tette

5. Prendete le mani del vostro lui e legategliele dietro la schiena con il reggiseno. Poi copritevi i capezzoli con qualcosa di appetitoso e lasciate che lui ve li lecchi

Dobbiamo ancora capire perché Cosmo voglia farci rovinare uno dei nostri reggiseni più “hot”. E poi, perché pensano che la gente abbia il frigorifero pieno di panna montata, cacao in polvere e altre “delicatessen” quando nel mio c’è appena il posto per la birra?

pane tostato afrodisiaco

6. Mettete un po’ di pepe sotto il naso del vostro partner mentre fate sesso. Starnutire gli darà la stessa sensazione di un orgasmo e aumenterà il suo piacere

Ancora uno dei fantastici consigli di “Cosmo”, che crede che lo starnuto sia sexy.

7. "Secondo una nuova ricerca, l'odore di pane tostato è altamente afrodisiaco"

forchetta chiave del piacere

Ricapitolando avete quindi bisogno di un frigorifero, le spezie e un tostapane. Ma stiamo parlando di sesso o di Master Chef? Comunque grazie a “Men’s Health” per averci dato un’alternative più economica alle ostriche.

8. “Prendete una forchetta e premetela con forza (ma senza fare male) su varie parti del corpo di lei/lui come le natiche, il petto e le cosce”

La posizione del cucchiaio è per gli anziani, oggi è vero sesso solo se qualcuno rimane infilzato senza pietà! Sempre tratto da “Cosmo”.

ball eating

9. “Mentre lo state facendo, afferrate i lobi delle sue orecchie con la punta delle dite e usateli per accompagnare la penetrazione”

“Cosmo”, forse questo può andar bene per il compleanno ma se il consiglio è di farlo tutto l’anno si finisce con l’avere due orecchie da elefante!

10. “Mordicchiare dolcemente la pelle del suo scroto”

Ma allora a “Cosmo” hanno proprio la fissa del cibo!

sesso

11. "Prendi il suo pene e muovilo su e giù come un vecchio joystick Atari. Poi in alto e in basso, da una parte e dall'altra, poi in cerchio"

Nel 1981 sarebbe stata un’ottima alternativa a una partita ad Asteroids ma, sfortunatamente per “Cosmo”, quel periodo è passato da un pezzo.

12. “Tieni il pene di lui in una mano e con l’altra schiaffeggialo dolcemente. Poi passalo da un palmo all’altro come fosse una pallina da tennis e pizzica la pelle del pene e dello scroto”

Forse una partita di tennis sarebbe più eccitante. L’ennesimo tentativo fallito di “Cosmos”.

battito di ciglia

13. Guardatela fissa negli occhi per un minuto. Se lei batte le palpebre più volte del normale (circa 15 volte al minuto), c'è una buona probabilità che prenda la pillola. Le donne che la prendono sbattono infatti le palpebre il 32% in più rispetto alle altre"

capelli corti su una donna

“Men’s Helath” si dimentica però di dire che l’uomo ha sviluppato un linguaggio con cui si possono scambiare informazioni e fare domande.

14. “Cinque tagli di capelli corti che vi faranno impazzire”

Questo non è proprio un consiglio ma ci fa ridere che “Marie Claire” pensa che la chiave dell’attrazione stia in una frangetta o in una riga in mezzo o messa a lato.

uomo bendato

15. 2Bendatelo e dategli ordini da porca. Quando non potete essere viste vedrete che uscirà il lato più vizioso di voi”

Gli avete morso i testicoli e avete usato il suo pene come una palla da tennis ma sì, avete ragione, il vero limite nel vostro rapporto è la comunicazione. Chiudiamo con “Cosmo”, vero protagonista di questa rassegna di consigli assurdi!

