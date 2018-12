APOCALISSE ROMA - PER QUATTRO STR**ZI DI HOOLIGAN CRUCCHI ARRIVATI PER LAZIO-EINTRACHT, IERI LA CAPITALE SI È PARALIZZATA: TRAFFICO FERMO PER 6 ORE (SOTTO LA PIOGGIA) DALL'AVENTINO A CORSO FRANCIA (VIDEO) - NON SOLO: TRE FERMATE DELLA METRO CHIUSE ''PER MANUTENZIONE'', TRA CUI LE CENTRALISSIME PIAZZA DI SPAGNA E BARBERINI, NEI GIORNI PRE-NATALIZI. SE I ROMANI NON LI UCCIDERÀ LA MONNEZZA, CI PENSERA LA FURIA STRADALE

VIDEO: DECINE E DECINE DI AUTOBUS ''PARCHEGGIATI'' A PIAZZA MAZZINI CON ANCORA I PASSEGGERI SOPRA. I VIGILI HANNO CHIUSO LE STRADE DI PRATI MA NON SANNO DOVE MANDARLI

Paralisi a piazza Mazzini: decine di autobus fermi e i vigili che non sanno dove mandarli

TWEET SULL'APOCALISSE DEL TRAFFICO A ROMA

1 partita. 500 tifosi allo stadio. 500.000 romani bloccati nel traffico. Questa è #Roma. Questa è l'Italia. #LazioEintracht #Raggi #infernoromano

Il traffico di Roma di oggi credo nemmeno in un film distopico di un regista in preda a sostanze allucinogene

Problema di matematica Sono uscita da ufficio 3 quarti d’ora prima dell’inizio del corso inglese (che dura 3 ore) se tutto va bene arrivo a 10 minuti dalla fine. A che ora tornerò a casa? #roma #traffico #13dicembre

Sono bloccata nel traffico di Roma dalle 16.00. Questo non è disagio, questo è reale sequestro di persona.

Signora sindaca @virginiaraggi ci sono decine di migliaia di romani bloccati nel traffico apra immediatamente la ZTL, LEI NON SI RENDE CONTO. @Roma @PLRomaCapitale

Ieri è stata una giornata terribile per il #traffico a #Roma incidenti pre partita, pioggia, traffico natalizio i tempi di percorrenza per un tragitto medio di 20’ si sono allungati a 4 ore!

Pioggia, stazioni metro chiuse, traffico indicibile, autobus gremiti dopo attese infinite, tifosi #LazioEintracht a piede libero... manca solo l'nvasione delle cavallette. Per fortuna però c'avemo gli storni che ce fanno pattina' sul guano! Vivere a #Roma

#LazioEintracht #Roma città bloccata per una partita di calcio cose mai viste prima di oggi... #13dicembre nerissimo tanti non riescono a tornare nelle loro case bloccati in mezzo al #traffico @Corriere #piazzamazzini

LAZIO-EINTRACHT, ROMA BLOCCATA NEL TRAFFICO: CODE DA PRATI AL FLAMINIO

Da www.ilmessaggero.it

Roma bloccata per la partita della Lazio contro l'Eintracht. Interi quartieri dalle prime ore del pomeriggio sono paralizzati. Code e ingorghi dal Centro a Prati , dalla Trionfale alla Camilluccia. E ancora traffico in tillt al Flaminio, nelle zone a ridosso allo Stadio Olimpico dove si svolge la partita, Parioli e Corso Francia.

Sui social le lamentele degli automobilisti: «Non è possibile che una città intera si blocchi per una partita». Decine i video e le foto di strade bloccate nel traffico. Soprattutto nelle vie attraversate da più di 10 mila tifosi arrivati in città per assistere alla partita.

«Una città bloccata per i tifosi ?? Basta!! I responsabili dell’ordine pubblico si devono vergognare. Far giocare le partite alle 18.55 e non garantite alle mamme di andare a scuola a prendere i figli!!».

STAZIONI FUORI USO E STRADE CHIUSE: INAMMISIBILE PER UNA CAPITALE

Franco Pasqualetti per www.leggo.it

Le fermate metro Repubblica, Barberini e Spagna fuori uso. Via Rasella e via Crispi chiuse al traffico da settimane: la prima che collegherebbe un quadrante strategico tra il Quirinale e piazza di Spagna, l'altra che cancella di fatto il passaggio a piazza Barberini, facendo deviare il traffico fino a piazza del Popolo. Tutto ciò nel periodo più caldo dell'anno: le festività natalizie. Arrivare o passare per il Centro è una sfida. Una battaglia tra i cittadini e chi li amministra.

Una situazione drammatica per gli incassi dei commercianti, per chi vorrebbe passeggiare nei vicoli del Tridente e scegliere magari qualche regalo o chi ci lavora e che non sa come districarsi in questo caos. Per non parlare poi del traffico che si congestiona all'inverosimile fuori e dentro la Ztl. La realtà sono guasti tecnici in metro e problemi di scavi nelle strade chiuse. In qualsiasi azienda un'inefficienza così grave sarebbe punita. Nel Comune no. E così cittadini, commercianti e utenti del trasporto si vedono tagliati fuori dalle tre fermate chiave della linea A. Buone feste.

