ARRIVA LA STANGATA! – METTETE DA PARTE MILLE EURO: È QUANTO DOVRETE SPENDERE PER I RINCARI SU LUCE, GAS, MULTE, SPESA, TRASPORTI, RC AUTO E CARBURANTE – ECCO TUTTI GLI AUMENTI CHE DOVRETE AFFRONTARE NEL CORSO DEL 2019 GRAZIE AL "GOVERNO DEL CAMBIAMENTO" BY DI MAIO/SALVINI

Luca Romano per www.ilgiornale.it

aumenti carburanti 6

Gli italiani dovranno mettere da parte quasi mille euro per far fronte ai rincari su luce, gas, multe, spesa, trasporti, Rc Auto e carburante. Insomma: il 2019 appena iniziato già presenta il conto degli aumenti dei costi per le famiglie italiane.

tasse

A registrare i rincari su diverse voci del paniere di spesa dei cittadini sono le stime del Codacons, come riporta ilGiorno. Secondo gli esperti, tenuto fisso il tasso di inflazione al livello attuale, in totale ogni famiglia si troverà in media a pagare un aumento dei costi di 914 euro. Nel calderone ci sono i 62 euro previsti di incremento per i consumi energetici, i 185 euro in più per i beni alimentari e i 211 euro per quelli al dettaglio.

tasse

Bisogna poi tenere conto della stangata sui trasporti pubblici e aerei, che può toccare quota 67 euro l'anno; e quella sull'Rc Auto, che aumenterà di 18 euro in media nel 2019. Ci sono poi il carburante (+149 euro) e le tariffe autostradali (per ora il rincaro è stato rinviato di un anno, ma tra sei mesi secondo il Codacons costerà +45 euro a famiglia).

BOLLETTE TELEFONO

Attenzione infine alle multe (+ 6 euro in media). Quest'anno scatta infatti l'adeguamento biennale delle tariffe delle contravvenzioni. E così una lasciare l'auto in sosta scorretta (da 41 a 42euro) o guidare mentre si telefona (da 161 a 165 euro) costerà di più. Rincari anche per la guida in stato di ebrezza (da 532 a 544 euro) e per l'eccesso di velocità (da 829 a 847 euro).

BOLLETTE