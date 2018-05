ATTENTI AL"K2": ALLARME NEGLI USA PER LA MARIJUANA SINTETICA CHE TRASFORMA I GIOVANI AMERICANI IN ZOMBIE: PIU’ DI 25 PERSONE IN OVERDOSE A NEW YORK – ECCO QUALI SONO I SINTOMI RISCONTRATI NEI RAGAZZI CHE HANNO ASSUNTO LA NUOVA DROGA

droga k2

Da www.corriere.it

Una nuova e potentissima sostanza psicotropa ha fatto il suo ingresso nelle strade di New York, trasformando i giovani americani in «zombie». Più di 25 persone sono state ricoverate in ospedale nella Grande Mela per le reazioni dovute all'assunzione di marijuana sintetica nota come «K2».

Come si legge sulla Cnn, la polizia è intervenuta in uno stabile nel quartiere di Bedford-Stuyvesant, a Brooklyn, sabato, dove 33 giovani erano in overdose, nello stesso luogo in cui un episodio simile si era verificato nel 2016. Gli agenti stanno cercando la persona che ha distribuito la sostanza. «K2» è il nome del composto sintetico che imita l'effetto del THC, l'ingrediente più psicoattivo della marijuana.

MARIJUANA

«Sembravano zombie»

«Sembravano degli zombie, mentre si accasciavano contro gli edifici e si sdraiavano sui marciapiedi», ha raccontato la polizia, prima che le ambulanze caricassero gli utenti storditi e confusi sulle barelle. Questo tipo di droga è poco costosa, spesso venduta da uno a cinque dollari per una dose.

Confezionato con nomi come Spice, AK-47, Smacked, Green Giant Scooby Snax, iBlown e Dank, il «K2» può portare a convulsioni, psicosi, dipendenza e morte. Più di 6.000 persone sono state ricoverate al pronto soccorso di New York a causa del K2 dal 2015 e ci sono stati due morti confermati.

MARIJUANA effetti droga k2 effetti droga k2