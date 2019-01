AVVISATE SALVINI! PAPA FRANCESCO TORNA A DIFENDERE I MIGRANTI: "SONO UNA RISORSA, UN ARRICCHIMENTO PER LA NOSTRA SOCIETA. ANCHE GESU' ERA UN PROFUGO" - "LA STORIA UMANA E' SEGNATA DA ESODI, FUGHE, MIGRAZIONI DI OGNI GENERE MOTIVATE DALLA SPERANZA DI UN FUTURO MIGLIORE ALTROVE"

FRANCA GIANSOLDATI per www.ilmessaggero.it

papa francesco migranti

«I migranti sono una risorsa, un arricchimento per la nostra società». Appelli, discorsi, omelie, interventi a braccio, messaggi, lettere. Sono centinaia le esortazioni a favore dei migranti che Papa Francesco in questi quasi 6 anni di pontificato ha rivolto ai governi, alle chiese, alle comunità e alle persone di buona volontà.

Il Vaticano le ha raccolte in un libro che è stato presentato stamattina e diffuso in diverse lingue, a sottolineare la necessità da parte della Chiesa a non deflettere sulla linea dell'accoglienza e delle porte aperte. Le migrazioni per il pontefice sono un diritto.

«I movimenti umani,?pur generando sfide e sofferenze, stanno arricchendo le nostre?comunità , le Chiese locali e le società di ogni continente». Ripete Francesco nella prefazione al volume intitolato «Luci sulle? strade della speranza», e curato dalla?sezione migranti e rifugiati del Dicastero vaticano per lo ?Sviluppo umano integrale.

papa francesco

«Come la storia umana, la storia della salvezza è stata segnata da ?itineranze di diverso genere - migrazioni, esili, fughe, esodi - tutte ?comunque motivate dalla speranza di un futuro migliore altrove. E ?anche quando l’itineranza è stata introdotta con intenzioni criminali ?- scrive Bergoglio nella prefazione del volume Luci sulle strade della ?speranza a cura della sezione Migranti e rifugiati del dicastero per ?lo Sviluppo umano integrale - come nel caso della tratta, non bisogna ?lasciarsi rubare la speranza di liberazione e riscatto».