AVVISATE TONINELLI: SI STACCA UN PEZZO DI CEMENTO SUL TRATTO ABRUZZESE DELL’AUTOSTRADA A25: ILLESA PATTUGLIA DELLA POLIZIA – IL MINISTRO AVEVA DENUNCIATO “LA CONDIZIONE ALLARMANTE” DEI PILONI MA NON AVEVA CHIUSO I PONTI - IL GOVERNO: “LIMITARE IL TRAFFICO PESANTE SUI VIADOTTI, 54 GALLERIE DA ADEGUARE”

Da www.ilmessaggero.it

Mentre si discute a livello nazionale e locale sulla sicurezza di 87 viadotti di A24 e A25, ieri sera sull'A25 si è registrato un nuovo preoccupante distacco: dal viadotto Campo Croce, che sovrasta il casello di Pratola, è precipitato un pezzo di cemento di circa 60 centimetri, caduto nei pressi di una pattuglia di Polizia che stava effettuando controlli alla circolazione. Gli agenti sono rimasti illesi.

A due giorni dalle preoccupanti parole del ministro Toninelli che ha definito allarmanti le condizioni di alcuni dei piloni dei viadotti dell'A24 e dell'A25arriva il primo effetto pratico: il ministero dei Trasporti ha infatti prescritto la «limitazione del traffico pesante» sui suddetti tratti autostradali.

Non solo: è verosimile, scrive il Mit, l'ipotesi che al primo maggio 2019 le autostrade A24 e A25 non saranno in regola», con l'obbligo di adeguare entro il 30 aprile le 54 gallerie, considerando che «l'esecuzione dei lavori non sia compatibile con il tempo residuo».

