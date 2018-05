21 mag 2018 20:21

BABY GEORGE NON SOLO VI DISPREZZA, MA VI RUBA PURE LA SCENA! – I FIGLI DI WILLIAM E KATE SONO STATI I PROTAGONISTI IN MINIATURA DEL ROYAL WEDDING – IL PRINCIPE SI È FATTO NOTARE PER IL SUO SORRISO POCO SPONTANEO NELLA FOTO UFFICIALE, MENTRE LA PICCOLA CHARLOTTE NON SI È RISPARMIATA CON I FOTOGRAFI: LINGUACCE, SALUTI E GAMBE IN SU