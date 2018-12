LA BANDA DELLE NARCO-COLF – RIFORNIVANO DI SHABOO LA COMUNITÀ FILIPPINA: 47 PERSONE IN MANETTE A ROMA – IMPORTAVANO LA METANFETAMINA DAI PAESI ASIATICI E LA VENDEVANO IN SALE SLOT E VIDEO LOTTERY: ECCO COME FUNZIONAVA LO SMERCIO, COINVOLTE DOMESTICHE, ITALIANI E NIGERIANI – CONOSCIUTA ANCHE COME YABA O “DROGA DEI KAMIKAZE”, ECCO QUALI SONO I SUOI EFFETTI DEVASTANTI

1 – COCA E SHABOO SMANTELLATA BANDA DELLE COLF: 47 IN MANETTE

Elena Panarella per “il Messaggero”

Rifornivano di shaboo la comunità filippina a Roma. E a farlo era sempre la cosiddetta banda delle Colf. Sono stati i carabinieri della Compagnia Centro ieri all' alba, al termine dell' Operazione Insomnia, a sgominare l' organizzazione criminale arrestando 17 persone, di nazionalità prevalentemente filippina, ma anche italiani e un nigeriano, che si aggiungono alle 30 persone (per un totale di 47) colte in flagranza di reato per spaccio e detenzione.

Le indagini avviate dagli uomini della Stazione Farnese e, nel corso di cinque mesi, hanno consentito di raccogliere elementi nei confronti di una vasta rete di persone dedite all' importazione e al successivo spaccio di droga, principalmente shaboo. Come ricordano i carabinieri lo stupefacente, proveniente da paesi asiatici, è una metamfetamina, si presenta in forma cristallina (simile al sale da cucina) ed incide sul sistema nervoso in modo devastante.

Gli effetti stimolanti sono fino a dieci volte maggiori rispetto alla cocaina. La compravendita dello stupefacente avveniva in linea di massima a domicilio, ma ciò nonostante i carabinieri, nel corso delle indagini, sono già riusciti ad arrestare 30 persone in flagranza per spaccio e detenzione, presso sale slot o video-lottery, luoghi di ritrovo molto frequentati da stranieri provenienti dall' estremo oriente.

In due occasioni è stato possibile intercettare i corrieri, provenienti da Modena e Milano, con carichi di sostanza stupefacente. Il totale dello shaboo sequestrato durante equivalente a circa 3.600 dosi, per un valore al dettaglio di circa 180.000 euro. Inoltre sono state recuperate piccole quantità di altre sostanze come cocaina, speed, hashish e marijuana, oltre a 10.560 euro in contanti, da ritenersi provento dell' attività illecita di spaccio. Gli arrestati sono stati trasferiti a Regina Coeli e Viterbo, mentre le donne a Rebibbia, in attesa dell' interrogatorio del gip.

2 – SHABOO O YABA, COS'È: LA "DROGA DEI KAMIKAZE" E GLI EFFETTI CHOC CHE DURANO FINO A 24 ORE

Da www.leggo.it (17 gennaio 2018)

Euforia, aggressività, allucinazioni, e una dipendenza psichica tre volte quella dell'ecstasy. Sono le conseguenze dell'assunzione di Yaba o Shaboo, conosciuta anche come droga della pazzia o droga dei kamikaze, pillole più piccole della pasticche di ecstasy, di colore rosso, arancione o verde limone.

Yaba è un'espressione gergale di origine thailandese usata per indicare le pillole thai, "sostanze metamfetaminiche fabbricate dai Wa, una popolazione delle montagne birmane, antichi tagliatori di teste diventati baroni della droga" si legge su 'Universo droga, glossario enciclopedico delle sostanze d'abuso e delle piante di impiego allucinogene', a cura della Direzione Centrale per i Servizi Antidroga.

"Si tratta in realtà di shaboo, noto in Thailandia con vari nomi, in occidente si è diffuso con il nome di pillole thai. Queste pillole hanno un forte odore di vaniglia e sono più piccole della pasticche di ecstasy, 6 mm di diametro" si spiega nel glossario. La pillola thai "facilita la produzione cerebrale di dopamina, una sostanza che provoca un intenso senso di piacere e di benessere. Il fatto che agisca sul centro dopaminico piuttosto che sulle vie serotoniniche fa, però, salire considerevolmente la sua capacità di indurre dipendenza. Si stima che la capacità a creare dipendenza psichica delle pillole thai sia tre volte quella dell'ecstasy".

EFFETTI DELLO SHABOO

"Gli effetti durano dalle 8 alle 24 ore, possono essere paragonati a quelli causati dall'abuso di crack. Le amfetamine thailandesi sono, infatti, un potente eccitante, che rende euforici, aumenta l'attenzione, la fiducia in se stessi e l'aggressività. L'abuso cronico provoca un nervosismo permanente, irascibilità e allucinazioni paranoiche, che possono portare a un'improvvisa e incalcolabile predisposizione alla violenza, tanto verso se stessi, quanto verso gli altri. Il consumatore perde l'appetito, soffre di disturbi del sonno cronici e di gravi e irreparabili disordini psichiatrici (ad esempio perdita di memoria) accompagnati da depressioni. Queste pillole di colore rosso, arancione o verde limone, vengono messe sul mercato con impresso un logo, di solito R, WY, WF o 99. Sinonimi - si legge - sono ecstasy thai, jaba, ya ba, yaba, yabba, yabaa, yaa baa, yah bah, ya maa".

