LE BATTAGLIE DELLE REGINE D’AMERICA – KIM KARDASHIAN ANNUNCIA L’ARRIVO DI UN QUARTO FIGLIO TRAMITE MADRE SURROGATA (MA PERCHE'?) E BEYONCE CHIEDE AL MONDO DI DIVENTARE TUTTO VEGANO – KIM E KANYE DIVENTERANNO NUOVAMENTE GENITORI A PAGAMENTO IN PRIMAVERA

Stefania Saltalamacchia per "www.vanityfair.it"

Kim Kardashian e Kanye West continuano ad allargare la famiglia. Il loro quarto figlio è, infatti, in arrivo tramite madre surrogata. Ma se la coppia non ha ancora commentato la nuova dolce attesa, l’americano People aggiunge nuovi dettagli. La star di Al passo con i Kardashian e il rapper avrebbero scelto un’altra donna per portare avanti la gravidanza, una persona diversa da colei che lo scorso 15 gennaio ha messo al mondo la loro terza figlia, Chicago.

«Kim e Kanye avrebbero voluto che a ricevere il loro embrione fosse la stessa donna che ha partorito Chicago, ma purtroppo l’impianto non ha funzionato», ha rivelato un insider, «Così hanno fatto un altro tentativo con un’altra persona e la gravidanza sta andando avanti.

Il bambino dovrebbe nascere in primavera». La 38enne, che ha avuto due figli in modo naturale ( Saint, 3, e North, 5) ma che non può più portare avanti nuove gravidanze per motivi di salute, com’è stato per Chicago è molto vicina alla madre surrogata: «L’accompagna a tutte le visite mediche, si assicura che abbia tutto ciò di cui ha bisogno».

La futura mamma di quattro, che soffre di placenta accreta, una patologia che può comportare gravi emorragie dopo il parto, un tempo non era una fan della maternità surrogata: «All’inizio mi chiedevo: “Amerò il bambino allo stesso modo?, e trovavo frustrante non averlo nella mia pancia».

Man mano che la gravidanza andava avanti, Kim ha cambiato idea. Tanto che, dopo il parto, ha dichiarato: «La nostra madre surrogata ha reso realtà i nostri sogni con il più grande regalo che ci potesse fare». E ancora: «La connessione con Chicago si è creata istantaneamente».

A quattro anni dalle nozze a Firenze, lei e il rapper non vorebbero fermarsi qui: «Mio marito vuole sette figli. Mi sta assillando. È fissato con il numero 7». Non resta che mettere su una squadra di rugby.

Da “www.ilfattoquotidiano.it”

Beyoncé e Jay-Z sono una delle coppie più famose e influenti del mondo dello spettacolo. Insieme hanno milioni di fan, di follower e di dollari e hanno deciso di sfruttare la loro popolarità per lanciare un appello: “Diventate vegani“. Non si tratta, però, di un capriccio da star mondiali, ma di un appello motivato da ragioni molto valide, soprattutto per quanto riguarda l’ambiente.

Come riporta l’Independent, la coppia ha firmato insieme la prefazione al nuovo libro di Marco Borges, il personal trainer di Beyoncé grande esperto di nutrizionismo, e proprio da quelle pagine hanno lanciato il loro appello ai fan: quello di seguire il loro esempio e di aderire al cosiddetto Veganuary, ovvero l’approccio ad una dieta vegana da effettuare in questo mese di gennaio.

“Abbiamo sempre pensato ad una dieta per la nostra salute: alcune funzionano, altre no. Non avevamo mai, però, pensato alla verità per la nostra salute, e da quel momento per noi è diventata una missione condividere la verità e un giusto stile di vita con più persone possibili”, hanno scritto Beyoncé e Jay-Z, da tempo vegani.

“Non potete neanche immaginare il grande impatto positivo che potrete dare al mondo diventando vegani: dobbiamo farlo tutti, per la salute nostra e del nostro pianeta. Se tutti diventassero vegani, sarebbe possibile risolvere immediatamente e per sempre il problema dell’effetto serra. Possiamo affrontare questa sfida insieme, diffondendo la verità e fare di questa missione un movimento”.

