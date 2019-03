LA BREXIT È MARCIA - ''SIAMO UN MILIONEEEH!'', IL GRIDO CHE NON POTEVA MANCARE: COSÌ LA PROTESTA DEI ''REMAINERS'' SI PUÒ RINOMINARE ''ONE-MILLION MARCH'' A USO DEI GIORNALI DI DOMANI - AGGIUNGONO CHE IN 4,5 MILIONI HANNO FIRMATO PER LA PETIZIONE ONLINE, COME SE FOSSE UN NUMERO SIGNIFICATIVO: IN 16 MILIONI USCIRONO DI CASA E VOTARONO PER RESTARE NELL'UE, IL PROBLEMA È CHE IN 17 MILIONI DISSERO ''LET'S GO''