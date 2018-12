BEVI E GODI CON CRISTIANA LAURO - COSA STAPPERETE A CAPODANNO? QUALE BOTTIGLIA DI VINO SERVIRETE AI VOSTRI OSPITI? ECCO UNA MINI GUIDA PER BRINDARE BENE DURANTE LE FESTE DOPO GLI ULTIMI “ASSAGGI” (E I SEVERI GIUDIZI) DELL'ESPERTO LUCA GARDINI…

Cristiana Lauro per Dagospia

Avete scelto le bollicine perfette per scambiarvi gli auguri di Natale e fare un po’ di casino a Capodanno? O acquisterete all’ultimo momento una boccia a casaccio? Sappiate che imparare a scegliere il vino è molto più facile di quanto sembri. Il vino è fascino e passione, a condizione che parli una lingua semplice, altrimenti pone gli altri a distanza, manda in vacca il suo fascino e nessuno ci capisce più niente.

Non sono necessari attestati, buone scuole e belle letture per scegliere una bottiglia di vino in carta al ristorante, nello scaffale dell’enoteca o al supermercato. Il vino è il nostro petrolio, imparare a conoscerlo non è così difficile, a patto che si attesti come piacevole abitudine e non come vizio, ma nemmeno come seccatura. Oggi gli spumanti italiani possono incrociare molti champagne francesi a testa alta.

La spumantizzazione in Franciacorta, Trento doc o Alta Langa - ma non solo - è diventata una cosa seria e decisamente competitiva anche sul rapporto qualità/prezzo. Facciamo un po’ di chiarezza sulle bolle da scegliere per le prossime festività e vediamo di venirne a capo in poche mosse attraverso i recenti assaggi di uno dei più grandi esperti di vino al mondo, Luca Gardini.

LUCA GARDINI

Luca Gardini, opinion leader, è riconosciuto come palato di caratura internazionale. Nel 2010 è stato incoronato come migliore sommelier al mondo dopo aver superato una sequenza di commissioni internazionali, test ed esami al limite dell’incredibile. Una specie di mostro.

FRANCIACORTA DOCG EXTRA BRUT QUINQUE - UBERTI

Perlage nobiliare. Sentori delicati di frutta a polpa gialla all’olfatto. In bocca è pieno, garbato con un’impronta iodata sul finale. Il sorso è decisamente lungo e profondo.

FRANCIACORTA DOCG RIS. EXTRA BRUT PALAZZO LANA EXTREME 2008 - GUIDO BERLUCCHI

Prodotto in pochissime bottiglie da solo uve pinot nero. Affinato almeno 7 anni sui lieviti è fresco, brillante, con spalla, struttura e grandissima eleganza. Perlage di grande stile.

FRANCIACORTA DOCG RIS. BRUT NATURE CABOCHON DOPPIO ZERO 2012 - MONTE ROSSA

70% chardonnay e 30% pinot nero. Elegante, potente, evoca i frutti a polpa bianca con un sentore di agrumi e un’intrigante speziatura al palato.

TRENTO SPUMANTE DOC DOSAGGIO ZERO MILLESIMATO 2014 - REVì

Anche qui chardonnay e pinot nero in un’interpretazione ovattata che appoggia su una struttura solida. Fragrante e

armonioso.

RIBOLLA GIALLA SPUMANTE BRUT MILLESIMATO 2013 - COLLAVINI

Da uve ribolla affina almeno 30 mesi sui lieviti. Perlage fine e persistente. Beva accattivante, disinibita, ma equilibrata e piena.

TRENTO DOC RIS. EXTRA BRUT ROSè MILLESIMATO - MASO MARTIS

Spumante biologico da sole uve pinot nero, affinato 36 mesi sui lieviti. Qui il sentore di frutti rossi è molto definito. Beva ampia e consistente.

ROMAGNA SPUMANTE DOC BOLE’ - CAVIRO E TERRE DI CEVICO

A base di uve trebbiano ha un perlage non invasivo, preciso fin dall’attacco, con sentori di frutta a polpa gialla e cedro. In bocca la sensazione è di pienezza, avvolgente e arrotondata.

E per chi sceglie di bere Champagne, che fa tanto chic...

CHAMPAGNE BLACK LABEL BRUT - LANSON

Selezioni di 10 anni di cru di pinot nero, chardonnay e pinot meunier. Perlage sottilissimo e raffinato, bocca succosa e sorprendete finale iodato.

E, infine, per chi se li può permettere, ecco due bombe atomiche assolute:

CHAMPAGNE LEGACY EDITION 2008 - DOM PERIGNON

Chardonnay 50% e pinot nero 50% per questo capolavoro assoluto dal fascino inafferrabile. Naso maturo e saggio, riflessivo più che pungente. Bocca succosa dal sorso lungo e persistente, quasi interminabile.

CHAMPAGNE COMTES DE CHAMPAGNE BLANC DE BLANCS 2007 - TAITTINGER

Chardonnay in purezza in annata eccezionale. Perlage inimitabile, al naso è intenso con sentori di frutta candita e agrumi. In bocca si rivela intenso, burroso ma con freschezza.