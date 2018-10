12 ott 2018 19:00

BEVI E GODI CON CRISTIANA LAURO - A MILANO SI SVOLGE LA 'WINE WEEK', L'ITALIA È AI PRIMI POSTI NELLA PRODUZIONE DI VINO, MA PRENDE SCHIAFFI NEL MARKETING: SU COMUNICAZIONE E DIVULGAZIONE, SALVO POCHI NOMI (GARDINI E CERNILLI), SIAMO UN DISASTRO. I NOSTRI ESPERTI FANNO A GARA A NON FARSI CAPIRE, SI DISTINGUONO PER LINGUAGGIO ECCENTRICO, SPESSO NON SI CAPISCONO NEMMENO FRA DI LORO E SE NON SONO CAPACI DI RACCONTARE AGLI ITALIANI, FIGURIAMOCI ALL’ESTERO!