BONG!, FAMOSE 'NA CANNA – DOPO I RUMORS SUL TENTATIVO DI SUICIDIO, PARIS JACKSON, FIGLIA DI MICHAEL, SVIA L'ATTENZIONE DEI SOCIAL PUBBLICANDO UNA CLIP SULLE SUE STORIE DI INSTAGRAM IN CUI FUMA UN BONG E LA SCRITTA 4:20, CHE FA RIFERIMENTO ALLA CULTURA DELLA CANNABIS… (VIDEO)

Da "www.tgcom24.mediaset.it"

paris jackson 6

Archiviate le polemiche in seguito alla notizia diffusa qualche giorno fa su un suo tentato suicidio, Paris Jackson, figlia di Michael Jackson, svia l'attenzione social pubblicando una clip sulle sue storie di Instagram in cui fuma un bong e la scritta 4:20, che fa riferimento alla cultura della cannabis.

paris jackson 5

Paris, che compirà 21 anni la prossima settimana, viene incoraggiata da una voce maschile in sottofondo, mentre si mette il dispositivo, usato per fumare solitamente marijuana, hashish e vari tabacchi aromatizzati, sulla bocca e lo accende.

Per tirare dal bong infatti, il fumatore deve aspirare dall'imboccatura per far sì che il fumo salga per la camera d'aria dopo essere passato attraverso l'acqua sul fondo.

paris jackson 3

La figlia di Jackson ha smentito categoricamente di aver tentato il suicidio dopo aver visto il docu-film sul padre scomparso 10 anni fa e su Twitter ha ribadito: “Bugie, bugie e ancora bugie”

paris jackson 2

La notizia era circolata qualche giorno. Stando al sito di gossip americano TMZ, Paris Jackson, dopo aver assistito a "Leaving Neverland", il docu-film riguardante il padre, aveva tentato di suicidarsi tagliandosi le vene. Da sempre schierata a fianco del padre, la ragazza ha risposto immediatamente anche per rassicurare amici, parenti e fan, in apprensione per le sue condizioni di salute.

