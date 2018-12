BRACCIO DI FERRO ESISTE E VIVE IN PERÙ – UN UOMO DI 57 ANNI SI È RITROVATO CON BRACCIA E PETTO IN STILE POPEYE DOPO UN INCIDENTE IN IMMERSIONE DURANTE LA PESCA DI MOLLUSCHI: È RIMASTO SENZA OSSIGENO ED È RISALITO VELOCEMENTE IN SUPERFICIE, MA ALCUNE BOLLE DI AZOTO SI SONO ACCUMULATE SOTTO IL TESSUTO ADIPOSO – “LA GENTE RIDE ALLA MIE SPALLE: HO SPERATO DI MORIRE, MA ADESSO…”

DAGONEWS

Doveva essere un giorno di lavoro come gli altri. E invece per Alejandro 'Willy' Ramos, peruviano di 57 anni, quella giornata di quattro anni fa si è trasformata in un incubo.

Stava pescando in immersione dei molluschi quando una nave mercantile tagliò il tubo che gli consentiva di respirare. Alejandro riuscì a risalire in superficie, ma rimase colpito da danni permanenti: la zona pettorale e le braccia gli si gonfiarono e non sono mai più tornate come prima.

Secondo gli esperti intervistati dal giornale El Nacional , quando i corpi dei subacquei si muovono in acque profonde subiscono una forte pressione: bisogna risalire lentamente per non subire danni.

Ma Alejandro, in quella situazione, non poteva permettersi di perdere tempo e alcune bolle di azoto si accumularono sotto il suo tessuto adiposo.

In mancanza di soldi per un trattamento, Alejandro vive da anni un disagio costante e ha pensato anche di togliersi la vita. I dolori erano inarrestabili e il sibilo nel petto era costante. «La gente ride alle mie spalle» racconta Alejandro avvilito.

La sua vita, però, ora potrebbe cambiare. Si è rivolto a un medico specializzato in medicina iperbarica e subacquea che adesso lo ha preso in cura: dovrà sopporsi a una serie di trattamenti e ad alcuni interventi chirurgici. La speranza di riavere una vita normale non si è ancora spenta.

