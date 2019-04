BRAND I SOLDI E SCAPPA – EL CHAPO PASSERÀ LA SUA VITA IN UN CARCERE DI MASSIMA SICUREZZA, MA HA DATO MANDATO ALLA MOGLIE EMMA CORONEL DI CREARE UNA SOCIEÀ PER VENDERE MAGLIETTE E CAPPELLINI CON IL SUO NOME – PUÒ FARLO CON LA GARANZIA CHE LUI NON INCASSERÀ NEMMENO UN CENTESIMO. ECCO PERCHÉ L’EX MISS ERA COSÌ AFFETTUOSA E SORRIDENTE IL GIORNO DELLA SENTENZA… – VIDEO

VIDEO – IL SERVIZIO DELLA CNN SULLA LINEA DI MODA DEL CHAPO

https://cnnespanol.cnn.com/video/chapo-guzman-propia-linea-de-ropa-vo-panorama-mundial/

il pollice alzato della moglie del chapo durante il processo

IL MARCHIO DEL CHAPO

Guido Olimpio per il “Corriere della Sera”

Hanno cercato, invano, il tesoro di El Chapo. Quattordici miliardi di dollari, forse molti di più. Parlavano di usarli, se scovati, per costruire il muro al confine con il Messico. Alla fine hanno potuto solo condannare il boss all' ergastolo, da scontare in futuro - salvo sorprese - nella prigione di massima sicurezza, Supermax, in Colorado.

maglietta ispirata al chapo guzman 3

La tomba per i vivi. Nell' attesa, Joaquín Guzmán, ha sbrigato alcune faccende personali.

Pochi giorni fa l' ex capo del cartello di Sinaloa ha firmato i documenti che autorizzano la moglie a creare una società nel Delaware, una compagnia che si lancerà nel campo dei gadget e della moda con logo unico: El Chapo Guzmán. Il progetto di Emma Coronel, una volta miss e oggi mamma di due gemelline di 7 anni avute con il bandito, è di vendere magliette, cappellini, oggetti di ogni colore e foggia, abiti, tutti marchiati da un brand famoso. Anzi, famigerato.

emma coronel aispuro 4

I particolari - raccontati da un servizio della Cnn - non lasciano dubbi al grande impegno della reginetta di Sinaloa. Il gangster ha concesso alla moglie tutti i diritti ed ha precisato che non beccherà neppure un centesimo dall' operazione commerciale. Non è un gesto di generosità, ma un modo per evitare che i federali si mettano di traverso usando il codice.

el chapo

Esiste negli Usa una legge che vieta a qualsiasi criminale di trarre guadagni dallo sfruttamento pubblicitario delle sue imprese. Regola introdotta dopo che truci assassini hanno provato a far soldi vendendo memorie o altro una volta finiti in galera. Qualche esperto, però, ha lasciato trasparire dei dubbi se la misura sia applicabile o meno anche nei confronti di Emma, è possibile che lo Stato possa bloccare l' iniziativa.

maglietta ispirata al chapo guzman 6

Non è l' unica attorno ad un personaggio passato dalla vita nei campi a ruolo di pericolo numero uno, precedenti dove sono state sempre le donne a sfruttare la popolarità del trafficante. Del resto, nella sua lunga latitanza ci sono state sempre molte presenze femminili. Le consorti, le amanti, una deputata regionale, la fedele cuoca e tante altre, in qualche caso spiate con l' aiuto di un software nei cellulari.

maglietta ispirata al chapo guzman 5 cappello chapo guzman 2

Kate de Castillo, l' attrice che ha accompagnato Sean Penn nella rocambolesca intervista a Guzmán, aveva una grande «simpatia»per il padrino, un' attrazione ricambiata che poteva andare oltre il rapporto personale. Kate, dicevano, era in cerca di sponsor per la marca della sua tequila poi lanciata sul mercato.

cappello chapo guzman 1

L' attrice ha smentito qualsiasi collaborazione ed ha sempre respinto illazioni sul suo ruolo, indiretto, nella cattura del boss. Tra le ipotesi su come i messicani, aiutati dalla Dea, fossero riusciti a scoprire il ricercato c' era quella delle tracce lasciate nei contatti per l' intervista.

Un incontro dove il leader di Sinaloa appariva con una camicia dai colori vivaci. Bene, a Los Angeles, ci fu chi pensò di copiarla per poi metterla in vendita su Internet. Ancora più spregiudicata e decisa, Alejandra, una delle sette figlie del bandito. È stata lei a creare jeans, T-shirt e altri oggetti con un etichetta dedicata al papà: «El Chapo 701», con il numero a indicare il posto ricoperto dal genitore in un elenco di Forbes nel 2009. Se qualcuno deve sfruttare il nome - avrà pensato - meglio che sia una cosa pensata nella grande famiglia, dove ognuno si è ritagliato un ruolo.

emma coronel aispuro 7

Dopo l' estradizione negli Usa del capostipite, nel clan sono sorti contrasti su chi dovesse ereditarne le redini. Figli, fratelli, parenti si sono fatti la guerra, i rivali di Jalisco-Nueva Generación hanno provato a impadronirsi di fette di territorio, la vecchia guardia si è arroccata attorno a Ismael Mayo Zambada, per molti il vero comandante.

emma coronel aispuro 5

La condanna di Guzmán ha trasmesso l' immagine di debolezza di un uomo una volta potente. I suoi hanno reagito con la forza bruta e la propaganda, diffondendo un video per dire «ci siamo ancora», il team di avvocati ha impugnato le carte per denunciare vizi di forma nel procedimento. Emma Coronel, da buona moglie, si è preoccupata dei soldi.

maglietta chapo guzman emma coronel aispuro 1 il tesoro di el chapo 4 il tesoro di el chapo ARRESTO DI CHAPO GUZMAN el chapo netflix el chapo MISURE DI SICUREZZA PER IL PROCESSO AL CHAPO GUZMAN LA CORTE DOVE SI SVOLGERA IL PROCESSO AL CHAPO GUZMAN emma coronel aispuro 2 una cella dell'adx florence, il carcere dove andra' el chapo 2 el chapo 1 il tesoro di el chapo 1 emma coronel aispuro 3 il tesoro di el chapo 2 il tesoro di el chapo 3 adx florence, il carcere dove andra' el chapo emma coronel aispuro 6 maglietta ispirata al chapo guzman 2 cappello chapo guzman 3 maglietta ispirata al chapo guzman 1 una cella dell'adx florence, il carcere dove andra' el chapo 2 1 adx florence, il carcere dove andra' el chapo 1 maglietta ispirata al chapo guzman 4 maglietta ispirata al chapo guzman 7 maglietta ispirata al chapo guzman 8 cappello chapo guzman