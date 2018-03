E LA BUCA BUSSO’: DUECENTO INCIDENTI AL GIORNO PER LE VORAGINI DI ROMA, UN’AUTO SU 10 HA SUBITO DANNI: “LA CITTA’ SEMBRA USCITA DA UN BOMBARDAMENTO” – L’INDAGINE DELLA PROCURA, IL "PIANO MARSHALL" DELLA GIUNTA E L’IRONIA DI FIORELLO SULLE BUCHE GRANDI COME CRATERI LUNARI: "INVECE DELL' ALLUNAGGIO HO FATTO... L' ARROMAGGIO" – IL VIDEO-SFOGO DI SEMPRINI: "GRAZIE VIRGINIA..."

Corrado Zunino per la Repubblica

Sulle buche di Roma, che nel 2018 hanno prodotto 189 incidenti al giorno, ora c' è un' inchiesta della procura. Nessun indagato, niente ipotesi di reato: l' inchiesta fiorisce, quasi per obbligo, dagli esposti delle associazioni consumatori.

Chiedono di indagare sulle responsabilità del dissesto stradale « alla luce dei possibili reati di omissione di atti d' ufficio e abuso, interruzione di pubblico servizio, truffa e lesioni». Le buche di Roma spezzano le ginocchia e provocano sciatalgie ( riconosciute e quindi da rimborsare), fermano o deviano gli autobus, dirottano sull' incidente pattuglie di vigili urbani ( distratte da altri servizi con costi surplus per la collettività).

I numeri presentati dal Codacons illustrano una guerra urbana in corso, peggiorata negli ultimi dieci anni: grande crisi e tagli all' assessorato ai Lavori pubblici. Dal 12 febbraio ad oggi gli incidenti collegabili a una buca per strada sono stati 4.347, un picco rispetto ai duemila al mese del 2017: piogge inusuali, poi neve e due notti di gelate hanno creato nuovi sprofondi, allargato quelli esistenti.

Quattro strade di lunga percorrenza hanno il primato: Salaria, Prenestina, Flaminia, Cristoforo Colombo. Il Codacons dell' arrembante Carlo Rienzi sostiene che un' auto su dieci, nella Capitale, ha avuto danni da buche: 230mila veicoli di cui 80mila motorini. Gomme forate, cerchioni spaccati, parabrezza crepati. I risarcimenti chiesti al Comune per rotture meccaniche ammontano a un milione di euro: « La città sembra uscita da un bombardamento».

Nella denuncia si chiede il sequestro di atti e documenti «riguardanti l' affidamento delle opere di rifacimento e manutenzione del manto stradale di Roma Capitale».

I carotaggi realizzati in proprio e consegnati alla magistratura dicono: «La percentuale di bitume riferita al peso della miscela è del 3,97 per cento quando i limiti Anas vanno dal 4,5 al 6,1 per cento».

Sui social si ride sotto gli hashtag # cinebuche ("Profondo fosso" e "Sbanda coi lupi" i più votati), ma a Roma l' associazione volontaria " Tappami" interviene autonomamente da due anni: le trecento buche riparate per ora non si sono riaperte.

Per il manto fessurato, da lunedì scorso a Roma sono stati chiusi ponti (il Palatino) e strade. Solo ieri tre autobus deviati in zona Vigna Murata, la linea 107 in tratti della Casilina, la 109 che corre su via Acilia: il vigile chiamato a gestire il traffico in zona è stato volontariamente investito.

In diverse strade, tra cui la Tangenziale Est, si sono imposti i 30 chilometri l' ora. Sulla via Ostiense, dove un' auto è finita dentro una voragine colma d' acqua, ieri mattina sono iniziati i rattoppi. Dopo un vertice con i quindici municipi il Campidoglio ha varato un "Piano Marshall", definizione dell' assessora Gatta: 17 milioni di euro per coprire 1.500 buche al giorno per un mese. Il Pd fa notare che tutte le gare d' appalto su strade e alberi (crollati e ammonticchiati, come dighe, ai lati delle strade) sono in ritardo.

Per riparare seimila chilometri ammalorati da dieci anni - una buca ogni quindici metri, l' 82 per cento delle strade colpito - servirebbe un miliardo di euro. Roma capitale ne ha tredici di debito. Nell' XI Municipio, 150 mila abitanti, 400 chilometri di asfalto, c' è un geometra addetto al controllo. Uno.

- Ha collaborato Flaminia Savelli

2. L’IRONIA DI FIORELLO

Erica Dellapasqua per il Corriere della Sera

Roma come la Luna, le buche come crateri lunari. Il paragone è di Rosario Fiorello: «Per radio ( Il Rosario della Sera , ndr) ho fatto "lo sbarco dell' uomo a Roma". Invece dell' allunaggio ho fatto... l' arromaggio : sono un motociclista e vi posso assicurare che è tosta. Si vede che i lavori prima non erano stati fatti bene, perché se bastano una nevicata e una pioggia per creare i crateri...».

Tra le vittime delle buche c' è anche il giornalista Rai Gianluca Semprini, che dopo la serata rovinata pubblica su Facebook il videomessaggio-sfogo per la sindaca: «Grazie Virginia per il regalo a mia moglie, non dovevi!». Succede che finalmente, mercoledì sera, compleanno della moglie Valentina, i due si organizzano per una cena romantica. Il lavoro, 4 figli, conciliare tutto è complicato. Ma è un' occasione, bisognerà pur festeggiare.

Allora è deciso, ristorante etnico. Alla fine entrambi riescono nell' impresa di incastrare tutto, impegni e gestione dei bambini. Si esce.

Là fuori, però, c' è ancora la prova più dura da affrontare: Roma. E infatti i problemi cominciano prima della serata.

Il video è girato in metro, l' auto è già fuori uso: «Il 7 marzo è il compleanno di Valentina, auguri amore! E lo stiamo passando in metropolitana perché andavamo a cena fuori e abbiamo preso una bella buca, di quelle che ci stanno adesso. Ruota bucata e quindi niente: ci si è rovinata la serata, saltata la cena, addio ristorante. Allora volevamo ringraziare caramente il sindaco di Roma. Grazie per questo compleanno, grazie per questo regalo». «Grazie Virginia», Semprini lo dice col punto esclamativo. Il tema però è particolarmente caldo e così, sotto, tra i commenti c' è chi ricorda subito che no, se vogliamo raccontare le cose come stanno la «colpa» non è solo di Virginia: «Beh, un bel grazie anche a Veltroni, Alemanno, Marino, Rutelli, i primi strati di asfalto li hanno messi loro...».

E poi tanti ripetono: «Ringraziatela anche da parte mia: lunedì mio figlio ha preso una bella buca e ha rotto anche il cerchione. Così è rimasto a piedi». Ma delle buche adesso se ne occuperà la Procura.

