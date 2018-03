BULLE ASSASSINE – LA TRAGICA STORIA DI MARIAM, LA 18ENNE ITALO-EGIZIANA UCCISA A BOTTE IN INGHILTERRA DA UN BRANCO DI COETANEE – SI ERA TRASFERITA DA OSTIA A NOTTINGHAM PER STUDIARE INGEGNERIA –- IL PADRE: "VOGLIO GIUSTIZIA, QUELLA GANG L' AVEVA GIÀ AGGREDITA" - PARENTI E AMICI DELLA RAGAZZA ACCUSANO LA POLIZIA DI AVER SOTTOVALUTATO IL MOVENTE RAZZISTA

mariam moustafa

Rinaldo Frignani per il Corriere della Sera

La spiaggia di Ostia non l' aveva mai dimenticata. Postava con frequenza sui social immagini del lungomare dove era cresciuta. Perché Mariam Moustafa, 18 anni, era nata proprio nel quartiere di Roma che si affaccia sul mare.

E da lì nel 2014 si era trasferita dai parenti a Nottingham, in Inghilterra, per studiare ingegneria. Ma nella città inglese famosa per il castello, la squadra di calcio e la leggenda di Robin Hood, la ragazza di origini egiziane è morta il 14 marzo scorso dopo tre settimane di coma: il 20 febbraio, poche ore dopo aver saputo di essere stata ammessa al college, è stata massacrata di botte da una baby gang composta da una decina di coetanee mentre aspettava l' autobus fuori dal Victoria Centre, in Parlamient Street.

Erano le otto di sera.

La drammatica vicenda della studentessa italo-egiziana è al centro di un' indagine della polizia, accusata tuttavia da parenti e amici della giovane di aver sottovalutato il movente razzista. «Per ora non risulta, ma gli accertamenti sono a tutto campo», spiegano gli investigatori.

Ed è anche scoppiato un caso diplomatico con l' Egitto, che ha chiesto alle autorità britanniche di condividere tutte le informazioni disponibili sul caso. Dal Cairo ad Alessandria è in corso una mobilitazione con la campagna «I diritti di Mariam non andranno perduti». «Voglio giustizia - spiega il padre della studentessa, Hatim - non solo perché è mia figlia, ma affinché tutto questo non accada ad altri giovani. Lei era un angelo, aiutava chiunque.

Quelle persone l' avevano già aggredita. Mi raccontava che la chiamavano "Black Rose" (probabilmente un riferimento razzista) e che lei aveva risposto "No, io mi chiamo Mariam". È stato allora che l' avevano colpita. E adesso vorrei sapere perché». Prima del pestaggio di febbraio, la giovane di Ostia (al centro di un reportage de Le Iene domani sera su Italia 1) era stata infatti aggredita l' estate scorsa, forse dalle stesse bulle. In quell' occasione si trovava insieme con la sorella Mallak, rimasta anch' essa ferita.

«Ma la polizia non ha fatto niente anche allora per trovare chi era stato», accusa ancora lo zio delle vittime, Amr El Hariry, che come altri familiari se la prende anche con il primo ospedale nel quale Mariam si è presentata la sera dell' ultima aggressione. Dal Queen' s Medical Center la diciottenne è stata dimessa quattro ore più tardi nonostante i forti dolori alla testa e gli inequivocabili segni di percosse, senza che nessuno si sia accorto che aveva in corso una devastante emorragia cerebrale. Tornata a casa la ragazza si è sentita male nel cuore della notte ed è stata ricoverata d' urgenza al Nottingham City Hospital, dove è subito entrata in coma.

«C' è stato perfino qualcuno che su Instagram l' ha derisa mentre stava in quelle condizioni», rivelano ancora i parenti, che non escludono iniziative legali contro i medici del primo ospedale che non hanno capito la gravità della situazione.

Sulla Rete tuttavia circolano anche video dell' aggressione, prima alla fermata e poi a bordo del bus, fino all' intervento dell' autista che ha letteralmente strappato Mariam alla furia della baby gang. In uno si vede la studentessa seduta, impietrita, con lo sguardo terrorizzato, circondata dal branco. La polizia del Nottinghamshire avrebbe acquisito uno di quei filmati e attende i risultati dell' autopsia, visto che la giovane soffriva di cuore. Gli investigatori hanno già sentito numerosi ragazzi e alcuni testimoni.

Una diciassettenne, sulla quale si erano concentrati i primi sospetti, è stata rilasciata.

