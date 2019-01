14 gen 2019 17:05

BUON ANO – NELLA NOTTE DI CAPODANNO UN CINESE SI È INFILATO NEL RETTO UN OGGETTO DI VETRO LUNGO 25 CENTIMETRI PER ECCITARSI, MA DOPO NON È RIUSCITO PIÙ A RECUPERARLO – IMBARAZZATO E IN PREDA A DOLORI LANCINANTI È STATO COSTRETTO AD ANDARE IN OSPEDALE, DOVE I MEDICI LO HANNO SOTTOPOSTO A UN INTERVENTO – “È STATO FORTUNATO CHE…”