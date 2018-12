NELLA BUONA E NELLA CATTIVA CONSORTE – DROGAVA LA MOGLIE PER COSTRINGERLA A FARE SESSO: CONDANNATO A PRATO UN ALBANESE DI 31 ANNI – IL RAPPORTO ERA TORMENTATO DALLA TERRIBILE GELOSIA DELL’UOMO, CHE DA ANNI PICCHIAVA LA MOGLIE E LA MINACCIAVA, FINCHÉ NON HA SCOPERTO IL MIX DI FARMACI – LA STORDIVA E LA…

Somministrava un mix di sonnifero e di un potente medicinale contro le allergie per costringerla ad avere rapporti sessuali con lui. Per questo è stato condannato a quattro anni e quattro mesi di reclusione un uomo di 31 anni, di origine albanese, accusato di violenza sessuale e maltrattamenti ai danni della sua consorte, una donna originaria dell'Honduras.

È successo a Prato, dove martedì 11 dicembre, è arrivata la decisione del tribunale al termine del processo, che si è concluso con rito abbreviato, dopo l'arresto avvenuto lo scorso mese di agosto.

Il rapporto della coppia era da sempre stato tormentato dall'ossessiva gelosia di lui emersa già nel periodo del fidanzamento e poi scoppiata durante il matrimonio. Il primo episodio di violenza già nel 2013: l'uomo aveva preso la moglie a calci e pugni per un messaggio scoperto sul suo telefono, ma lei non chiese aiuto né andò al pronto soccorso perché non era in regola con il permesso di soggiorno.

Da lì le minacce sono aumentate, così come le violenze, perpetrate anche davanti al loro figlio piccolo e agli amici. Fino ai rapporti sessuali pretesi, dopo che le era stato somministrato un sonnifero mescolato ad un medicinale contro le allergie per stordirla, e di fronte ai quali la vittima si ritraeva venendo ricoperta di insulti e sputi.

Poi il 28 maggio scorso, dopo essere stata aggredita per l'ennesima volta, la donna si è presentata in ospedale dove i medici le hanno riscontrato contusioni e graffi agli arti, dovuti, come hanno scoperto gli inquirenti, ai calci, alle spinte e agli strattonamenti subiti. Da lì sono partite le indagini che hanno portato al fermo del marito.