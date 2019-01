BYE BYE R. KELLY – LADY GAGA PRENDE LE DISTANZE DA R. KELLY E SI SCUSA PER AVER COLLABORATO CON LUI NELLA CANZONE DEL 2013 “DO WHAT U WANT” – LA CANTANTE HA DECISO DI ELIMINARE IL BRANO DA ITUNES DOPO LA MESSA IN ONDA DI UN DOCUMENTARIO IN CUI ALCUNE DONNE RACCONTANO LE MOLESTIE E GLI ABUSI SESSUALI CHE NEL CORSO DEGLI ANNI AVREBBERO SUBITO DAL RAPPER… (VIDEO)

Da "www.ilpost.it"

Lady Gaga ha pubblicato su Twitter un dichiarazione in cui si è scusata per aver collaborato con il cantante R. Kelly nella canzone del 2013 “Do what U want”.

Le scuse di Lady Gaga sono arrivate in seguito alla messa in onda a inizio gennaio, sul canale televisivo statunitense Lifetime, di un documentario in sei parti intitolato “Surviving R. Kelly” in cui alcune donne raccontano le molestie e gli abusi sessuali che nel corso degli anni avrebbero subito dal cantante.

Nel messaggio pubblicato su Twitter Lady Gaga ha detto di essere dalla parte delle donne che hanno accusato R. Kelly, e ha definito il comportamento del cantante “orribile e indifendibile”.

Ha anche chiesto scusa di aver scritto quella canzone (il testo dice “fai quello che vuoi con il mio corpo”), sostenendo di averlo fatto in un periodo buio della sua vita in cui non aveva ancora superato il trauma di essere stata lei stessa vittima di abusi. Inoltre ha detto di voler eliminare la canzone dal catalogo di iTunes e di tutte le altre piattaforme di streaming, e di non voler mai più lavorare con R. Kelly.

«Mi dispiace – ha detto a conclusione del messaggio – sia per il mio scarso giudizio quando ero giovane, sia per non aver parlato prima».

