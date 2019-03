CALMA E CESSO – IN SUDAFRICA UNA FAMIGLIA CHE SI È RITROVATA FACCIA A FACCIA CON UN SERPENTE CHE E' RIUSCITO A RISALIRE DAL WATER – IL RACCONTO: “MIA FIGLIA DI CINQUE ANNI SI ERA APPENA ALZATA DALLA TAVOLETTA SENZA RENDERSI CONTO CHE SOTTO DI LEI C’ERA UN VELENOSO COBRA SPUTATORE…” (VIDEO)

DAGONEWS

cobra sputatore 5

Una gita fuoriporta si è trasformata in un incubo per questa famiglia di Pretoria che si è ritrovata a dover “lottare” con un cobra sputatore che ha fatto capolino dalla tazza del water poco dopo che la figlia era andata in bagno.

cobra sputatore 6

I quattro erano in un campeggio del Sudafrica quando mamma e figlia si sono trovate faccia a faccia con il rettile. «Mia figlia di cinque anni era andata al bagno e solo quando si alzata dalla tazza ho visto quel serpente – ha raccontato Juliette Roos - È stato spaventoso, lei non si era accorta di niente e per non terrorizzarla l’ho mandata nell’altra stanza senza voltarsi.

cobra sputatore 3

Ho chiamato mio marito e anche per lui è stato uno choc. Ha cercato di intrappolare il cobra, ma quando lui ha fatto dietrofront ed è ritornato giù nelle fogne abbiamo deciso di lasciarlo stare».

cobra sputatore 4 cobra sputatore 2 cobra sputatore 1