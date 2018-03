CAMILLA DI BORBONE, TOUR NEGLI USA CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE - “LOTTO OGNI GIORNO AFFINCHÉ TUTTE LE DONNE VITTIME DI VIOLENZA VENGANO AIUTATE” – COME AMBASCIATRICE DELLA 'UN WOMEN FOR PEACE ASSOCIATION' È STATA SCELTA PER SUONARE LA CAMPANA DELLA NYSE NEW YORK STOCK EXCHANGE

Camilla di Borbone allo Stock Exchange di New York,

Da Il Mattino

“Lotto ogni giorno affinché tutte le donne vittime di violenza vengano aiutate e supportate nel cammino di ripresa dei loro diritti e della loro dignità” con queste parole la Principessa Camilla di Borbone delle Due Sicilie, Ambasciatrice della UN Women for Peace Association, tra le personalità presenti ai 90esimi Academy Awards al Dolby Theater di Los Angeles, motiva il suo impegno contro la violenza di genere e il suo nuovo percorso in difesa dei diritti delle donne e dei bambini.

Camilla di Borbone allo Stock Exchange di New York, Carlo e le figlie

“La Notte degli Oscar è certamente uno dei momenti più celebri a Los Angeles e ho la possibilità di stare accanto anche a tutte quelle donne vittime di abusi e violenze. Come Ambasciatrice UN ho sentito il dovere di condividere l’iniziativa Time’s Up che ha come obiettivo la fine delle molestie sulle donne nel mondo del cinema – spiega la Duchessa di Castro - ma l’iniziativa ha coinvolto tutti gli ambienti lavorativi e si diffonde concretamente in tutto il mondo”.

Camilla di Borbone allo Stock Exchange di New York con la First Lady di Panama Lorena Castillo de Varela e Bridget Moynahan

La Principessa Camilla ha iniziato il percorso in supporto delle donne vittime di violenza a partire dal 1998, anno in cui ha intrapreso i primi viaggi istituzionali in Siria, Yemen e Giordania dove ha incontrato la Regina Rania con la quale ha sviluppato il progetto in supporto dell’Hamzah bin Abdul Muttalib di Marka, orfanotrofio che ospita ragazze minorenni vittime di violenza.

E’ Ambasciatrice delle attività dell’Ordine Costantiniano in tutto il mondo, dell’Associazione “Les Anges Gardiens de Monaco” e della “Croce Rossa di Monaco”, è anche membro effettivo dell’Associazione “Action Innocence Monaco”. Per il suo sostegno attivo dei progetti contro la violenza sulle donne e sui minori ha ricevuto l’Humanitarian Award della Un Women for Peace Association e il Peace Jam Visionary Award.

Camilla di Borbone allo Stock Exchange di New York

Intenso il programma degli impegni istituzionali e sociali durante la permanenza negli Usa, giovedì 8 marzo è stata scelta per suonare la campana della Nyse New York Stock Exchange che in questo giorno è dedicata alla lotta contro la violenza sulle donne e, successivamente, sempre affiancata dal Principe Carlo di Borbone delle Due Sicilie, parteciperà al pranzo in suo onore nel quartier generale della UN Women for Peace Association alle Nazioni Unite dove saranno accolti dal Patron, Mrs Ban Soo Taek, dal Presidente, Dame Muna Al-Rihani, dal direttore generale, Mrs Barbara Winston e dalla First Lady del Panama, Mrs Lorena Castillo de Varela.

Camilla di Borbone allo Stock Exchange di New York Carlo e Camilla di Borbone, Elton John

Nei giorni successivi i Principi, al fine di realizzare un programma in difesa delle donne da avviare attraverso la delegazione statunitense, incontreranno il sindaco di New York, Bill de Blasio, il Governatore, Andrew Cuomo e il Cardinale Dolan, arcivescovo di New York. Tra gli eventi sociali, a conclusione del loro viaggio, sabato 17 marzo, i Principi parteciperanno al Gran Ballo annuale di West Palm Beach in onore e in presenza del Principe Alberto di Monaco.

Camilla di Borbone, Elton John e David Furnish Edoarda Crociani con la figlia Camilla e il genero Carlo di Borbone