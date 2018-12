CAMPO SANTO - IL PADRE DI CHRISTIAN GENTNER, CAPITANO DELLO STOCCARDA, MUORE IN TRIBUNA PER UN INFARTO MENTRE GUARDAVA LA PARTITA DELLA SQUADRA DEL FIGLIO CONTRO L’HERTHA BERLINO - LA SOCIETÀ HA FATTO CHIAMARE CHRISTIAN GENTNER CHE STAVA FESTEGGIANDO CON I COMPAGNI DI SQUADRA NEGLI SPOGLIATOI. LA CORSA PER LE SCALE DELLO STADIO FINO AD ARRIVARE IN TRIBUNA, DOVE HA POTUTO SOLO VEDERE IL CADAVERE DEL PADRE

Marco Letizia per www.corriere.it

Stava festeggiando. Ma poi la sua gioia si è trasformata in lacrime. È il dramma vissuto sabato sera dal capitano dello Stoccarda Christian Gentner , 33 anni, il cui padre è morto d’infarto mentre stava guardando la partita del figlio in tribuna. Si giocava Stoccarda-Hertha Berlino, gara valevole per la Bundesliga e vinta poi dai padroni di casa per 2-1.

IL MALORE

Si stavano giocando i minuti finali della gara quando gli steward hanno visto improvvisamente un uomo accasciarsi sul seggiolino della tribuna-vip. Quell’uomo era Hernert Gentner, padre di Christian. Immediata la richiesta di soccorsi ma fin da subito si era capito che non c’era più nulla da fare. Un medico ha tentato infatti inutilmente di rianimarlo.

La società ha fatto chiamare Christian che stava festeggiando con i compagni di squadra negli spogliatoi. La corsa per le scale dello stadio fino ad arrivare in tribuna, dove ha potuto solo vedere il cadavere del padre. «Subito dopo la partita contro l’Hertha è venuto a mancare Herbert Gentner. Il club, in queste ore così difficili, è vicina alla famiglia» ha scritto in una nota lo Stoccarda sul proprio sito. Quando ormai ogni traccia di gioia in campo e fuori era svanita.