IL CANTO DEL CIGNO - A MARGHERA UN 72ENNE MUORE MENTRE FA SESSO CON UNA PROSTITUTA BULGARA DI 22 ANNI - LA DONNA, IN LACRIME E DISPERATA, HA FERMATO DEI CAMIONISTI CHE, A LORO VOLTA, HANNO AVVERTITO IL PRONTO SOCCORSO – QUANDO L’AMBULANZA E’ ARRIVATA, L’UOMO...

ANZIANI E SESSO

Un uomo di 72 anni è morto due notti fa durante un rapporto sessuale con una prostituta bulgara. La donna, in lacrime e disperata, ha con molte probabilità fermato dei camionisti che, a loro volta, hanno avvertito il Suem. I medici sono arrivati, ma era ormai troppo tardi. Inutili sono stati i tentativi di soccorso che sono proseguiti per circa 30 minuti.

Il fatto è avvenuto sulle 16 nell’area industriale di Marghera, dove la giovane di 22 anni è solita prostituirsi. L’uomo si sarebbe avvicinato alla donna, chiedendo di consumare il rapporto all’esterno in cambio di una somma di denaro. I due si sono avviati verso via della Tecnica, anche perché a quell’ora non era ancora buio.

Stando alle ricostruzioni, l’uomo si sarebbe sentito male subito. A quel punto la donna avrebbe gridato aiuto, attirando anche l’attenzione di alcuni camionisti di passaggio che si sono fermati e hanno chiamato i soccorsi. Da quando l’uomo si è sentito male a quando sono stati chiamati i soccorsi sono trascorsi una ventina di minuti. Il Suem è arrivato e ha fatto il possibile, ma per l’uomo non c’è stata nessuna possibilità. Era già deceduto e non c’era più nulla da fare. —