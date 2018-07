CAOS NEI CIELI: 600 AEREI FERMI IN EUROPA PER LO SCIOPERO RYANAIR – SE SIETE RIMASTI A TERRA POTETE SCORDARVI IL RIMBORSO: LA COMPAGNIA INCOLPA IL SINDACATO E SI NASCONDE DIETRO LE "CIRCOSTANZE STRAORDINARIE" – I NUMERI SUI VOLI CANCELLATI NON TORNANO, IN ITALIA SONO MOLTI DI PIÙ DEGLI 80 DICHIARATI DAL VETTORE – E PER METTERE UNA PEZZA, O’LEARY HA CHIESTO UNO SFORZO AI PILOTI: “LAVORIAMO AL LIMITE”

Leonard Berberi per il “Corriere della Sera”

ryanair

«Avete cancellato il volo Londra-Pisa, ma noi dovremmo sposarci: davvero non potere fare nulla per aiutarci?». È proprio lì - nel mare di critiche e attacchi e di «mai più con loro» - che compare il tweet di Andrew Hogan: vittima anche lui, assieme alla futura moglie, della due giorni di sciopero dei piloti e degli assistenti di volo di Ryanair iniziata ieri in Italia, Belgio, Spagna, Portogallo e che proseguirà anche oggi (ma non nel nostro Paese).

VOLI CANCELLATI

La più grande low cost d' Europa ha dovuto cancellare più di 600 collegamenti: il personale chiede migliori condizioni di lavoro. Molti i voli fermi ieri in Italia, tanto da spingere l' Ente nazionale per l' aviazione civile e il Garante degli scioperi ad avviare le verifiche. In molti - come i viaggiatori del Torino-Catania - denunciano di aver saputo della cancellazione poco prima del decollo.

meme ryanair

Ma è guerra sui numeri. Per i sindacati nel nostro Paese non sono stati operati 132 voli. Il vettore parla di un generico 20% mai decollato. Un' analisi del Corriere sulle cifre del database specializzato Oag mostra che ieri risultavano 424 voli programmati.

Applicando il dato Ryanair questo si traduce in 80 voli annullati e 14.500 persone coinvolte.

VOLO CANCELLATO 4

Non torna neanche il conto globale: per l' azienda sono 50 mila viaggiatori interessati, ma se il tasso di riempimento medio di questo periodo dei Boeing 737 è del 97% allora si parla di 110 mila individui.

michael o leary 3

«Ryanair si scusa e si rammarica per i disagi», sostiene la low cost. Che ricorda di aver avvisato «i clienti tramite sms ed e-mail» e di aver dato «l' opzione di un trasferimento gratuito sul successivo volo o di un rimborso».

VOLO CANCELLATO 3

I viaggiatori possono però dimenticarsi di chiedere una compensazione: «Non può essere prevista poiché le cancellazioni sono state causate da circostanze straordinarie - spiega l' azienda -. Quando il sindacato agisce in modo ingiustificato tutto questo è al di fuori del nostro controllo».

Dalla Commissione europea precisano che «la decisione va presa caso per caso e sotto il controllo delle autorità giudiziarie nazionali». «Siamo pronti ad andare in tribunale», ribatte Kenny Jacobs, direttore marketing di Ryanair.

VOLO CANCELLATO

Per attenuare gli effetti degli scioperi il vettore ha chiesto uno sforzo ai dipendenti.

«Ci cambiano i turni in continuazione: lavoriamo al limite delle ore e siamo costretti a usare il "commander discretion" in cui dichiari di non essere stanco sotto la tua responsabilità», dice al Corriere un pilota Ryanair dietro anonimato per paura di ritorsioni.

voli low cost ryanair

Ritorsioni che si registrano contro la base di Dublino: la low cost annuncia dal 28 ottobre la riduzione di un quinto dei velivoli. In una comunicazione interna vista dal Corriere Peter Bellew, il capo delle operazioni, invita 100 piloti e 200 assistenti a fare domanda in Polonia se non vogliono perdere il posto.

Le agitazioni secondo la società hanno avuto un impatto negativo su prenotazioni, tariffe e fiducia dei clienti. «Questa di Ryanair è una strategia rischiosa», dice Daniel Röska, analista di Bernstein. «Può provocare un maggiore tasso di adesione ai sindacati e più scioperi».

VOLO CANCELLATO 2 la bella pilota Ryanair michael o leary michael o leary old style HOSTESS RYANAIR VOLO CANCELLATO 1