CARI UOMINI, AVETE PROBLEMI DI LINGUA – I CONSIGLI DELLE PORNOSTAR AI MASCHIETTI PER UN SESSO ORALE PERFETTO: MAI FARE UN CUNNILINGUS CON LA LINGUA DI LATO O ORIZZONTALMENTE - ECCO QUALE E’ LA POSIZIONE GIUSTA PER FARLA GODERE (ATTENTI AL MOVIMENTO DELLA LINGUA: DEVE DISEGNARE UN OTTO SULLA VAGINA)

Il cunnilingus perfetto esiste, ma non sembra facilissimo da praticare. A fornire una serie di delucidazioni in materia ci hanno pensato le pornostar del sito Woodrocket. In un video postato sul web queste donne raccontano le loro esperienze dando agli interessati alcuni consigli utili in materia. Prima di partire però ci tengono a precisare che quella del cunnilingus è una pratica molto complessa, ammettendo che fare sesso orale ad un uomo sia molto più facile.

Innanzitutto mai fare un cunnilingus con la lingua di lato o orizzontalmente. Posizione rigorosamente frontale e labbra della bocca da schiacciare contro quelle vaginali. L'intrigo e l'attesa però sono fondamentali: è necessario cominciare lentamente, preferibilmente dall'interno coscia. E importante spingere il basso ventre con la mano per far emergere di più il clitoride e poi l'effettivo movimento della lingua: deve disegnare un otto sulla vagina. Si può lubrificare usando anche le dita facendo però particolare attenzione alle unghie: non devono essere troppo lunghe e non devono arrivare a toccare il punto G.

Le difficoltà sono evidenti, ma non bisogna demordere e soprattutto non farsi scoraggiare: "La vagina è un grande mistero e ognuna ha una sensibilità diversa. La soluzione è chiedere cosa vuole la donna e cosa le piace. E’ un’esperienza da personalizzare".

