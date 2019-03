CARLETTO E LA CAMILLONA – “GENTE” SCODELLA LE IMMAGINI DI CARLO E CAMILLA IN COSTUME ALLE BARBADOS – IL FIGLIO DELLA REGINA ELISABETTA NON SI FACEVA BECCARE A PETTO NUDO DAL 1983, E HA ANCORA UN FISICO INVIDIABILE VISTA L’ETÀ (DURA LA VITA DA ETERNO PRINCIPE EH!). CAMILLA INVECE…

Da www.tgcom24.mediaset.it

Da tanto tempo non si vedevano foto così. Le immagini - pubblicate in esclusiva sul settimanale Gente - del principe Carlo con la moglie Camilla in costume da bagno sulla spiaggia sono imperdibili. L'erede al trono pare un vero e proprio sirenetto, ancora più tonico delle sue guardie del corpo! Le immagini sono state scattate durante il viaggio ai Caraibi con una tappa a Bridgetown (Barbados).

Non lo si vedeva così dal lontano 1983 quando l'allora 36enne Carlo mostrava un fisico asciutto mentre si tuffava in mare in Australia. Poi di scatti del principe in déshabillé non se ne sono più visti. Qualche giorno fa però, Carlo a 70 anni, chiusi gli impegni ufficiali a Barbados, si è spogliato e si è divertito in spiaggia con la moglie Camilla. Boxer fiorato e giovanile per lui, costume intero bluette per lei, asciugamano identico a righe bianche e blu e via per una bagno in mare e una passeggiata sulla spiaggia accompagnati dagli inseparabili bodyguard. Entrambi si concedono un tuffo e si aspettano per uscire dall'acqua e ritornare agli impegni formali. La prova costume del “sirenetto reale” è stata superata a pieni voti.

