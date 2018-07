1 - LA NUOVA LADY FERRARI ERA UNA PORNOSTAR

Da “Libero quotidiano”

savanna samson 9

savanna samson

La nuova lady Ferrari è una ex pornostar. La compagna di Louis Camilleri, nuovo amministratore delegato di Ferrari, si chiama Natalie Oliveros, ma forse è più nota come Savanna Samson, nome d'arte con cui per un decennio ha dominato le scene dei film erotici. Ora, terminata la carriera da pornostar, si è trasferita in Toscana dove ha aperto un'azienda enologica a Montalcino dove produce il Brunello.

savanna samson 8

Ma anche gli esordi sul set a luci rosse sono assai originali: «In occasione delle nozze volevo fare un regalo a mio marito, ora ex: un film porno. Così chiamai Rocco Siffredi. La pellicola si intitolava "Savanna incontra un angelo americano a Parigi" e fu nominato miglior film straniero agli Avn Awards. Una casa di produzione mi offrì un contratto che non potevo rifiutare e lavorai per loro per dieci anni».

savanna samson 7

Poi il passaggio dalle luci rosse al rosso di Montalcino: «Con il cinema per adulti», confessa «ho avuto esperienze incredibili, ho viaggiato. Dopo il cinema ho pensato che il miglior modo per esprimermi fosse quello di produrre un mio vino, realizzare l'azienda che lascerò a mio figlio. Mi sono innamorata di Montalcino durante una vacanza. Sono orgogliosa di far parte del consorzio del Brunello. Gli italiani mi ispirano».

savanna samson 5

2 - DALLE LUCI ROSSE AL ROSSO DI MONTALCINO - LA NUOVA VITA DI SAVANNA SAMSON CHE HA LASCIATO IL PORNO E SI E’ MESSA A PRODURRE VINO IN TOSCANA: “UNA VOLTA L’HARD MUOVEVA UN BUSINESS DA MILIARDI DI DOLLARI. INTERNET HA CAMBIATO TUTTO. HO SMESSO QUANDO LA QUALITÀ SI È ABBASSATA. E ORA…”

http://www.dagospia.com/rubrica-29/cronache/luci-rosse-rosso-montalcino-nuova-vita-savanna-samson-178866.htm

SAVANNA SAMSON E ROCCO SIFFREDI SAVANNA SAMSON savanna samson 4 SAVANNA SAMSON SAVANNA SAMSON E ROCCO SIFFREDI SAVANNA SAMSON savanna samson savanna samson savanna samson a montalcino savanna samson 6 savanna samson 10 savanna samson 12 savanna samson 11 savanna samson 3

Louis Camilleri LOUIS CAREY CAMILLERI louis camilleri