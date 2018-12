17 dic 2018 17:08

CERTI FALSI MITI NON VALGONO L’UNGHIA DEL DITO MIGNOLO – DICERIE E INFORMAZIONI CONTRASTANTI SULLO STATO DI SALUTE DELLE UNGHIE – NON BISOGNA ALLARMARSI PER LE MACCHIE BIANCHE, NON È NECESSARIO LIMARLE IN UNA SOLA DIREZIONE E LE LAMPADE UV USATE PER IL SEMIPERMANENTE NON SONO ABBASTANZA FORTI PER POTER CAUSARE IL CANCRO…