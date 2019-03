CHE BOTTO! ESPLODE UNA VILLETTA VICINO FRASCATI: MORTI PADRE E FIGLIO, FERITA LA MOGLIE E MADRE DELLE VITTIME – SI IPOTIZZA CHE A PROVOCARE LO SCOPPIO SIA STATA UNA FUGA DI GAS MA NON SI ESCLUDONO ALTRE PISTE COME QUELLA DEI GIOCHI PIROTECNICI CHE IL CAPO FAMIGLIA TENEVA IN CASA...

Rinaldo Frignani per corriere.it

Un boato quando era già buio. Una villetta su due piani nelle campagne fra Vermicino e Frascati che prende fuoco. Due morti, padre e figlio - Angelo Bernardini di 51 anni e il figlio Mario, di 21 -, ferita la moglie e madre delle vittime, di 47 anni, mentre l’altro figlio della coppia, di 17, era uscito. La donna è stata ricoverata in ospedale in osservazione. Non sarebbe grave. È il drammatico bilancio dell’esplosione avvenuta ieri sera in via Macchia dello Sterparo. Si ipotizza che a provocare lo scoppio sia stata una fuga di gas, ma non si escludono anche altre piste come quella di giochi pirotecnici che il capo famiglia teneva a casa.

I primi a lanciare l’allarme sono stati i vicini di casa che hanno chiamato i vigili del fuoco e i carabinieri. Sul posto, in un viottolo stretto circondato dagli alberi, dove si affacciano numerose villette di varie dimensioni, sono intervenuti anche gli equipaggi dell’Ares 118. I pompieri - arrivati con quattro squadre e una serie di mezzi speciali per la ricerca di persone rimaste sotto le macerie - hanno impiegato poco tempo a trovare i corpi dei padroni di casa. Erano irriconoscibili. Poi sono proseguite le ricerche fino a quando è stata trovata la persona rimasta ferita. Le sue condizioni sono apparse subito preoccupanti, il trasferimento in codice rosso al pronto soccorso più vicino è stato immediato.

I vigili del fuoco hanno poi continuato le ricerche per alcune ore, ma per fortuna non sono stati trovati altri corpi. I carabinieri del Gruppo e della compagnia di Frascati hanno cominciato subito le indagini per ricostruire l’accaduto. Stamattina, con la luce del giorno, gli investigatori dell’Arma effettueranno un altro sopralluogo insieme con i vigili del fuoco che hanno esaminato anche le villette vicine.