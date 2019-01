CHE BOTTO – CAOS NELLA CITTÀ INDIANA DI RAJKOT, DOVE NEL GIORNO DI NATALE, I PALLONCINI DI UNA VENDITRICE AMBULANTE SONO IMPROVVISAMENTE ESPLOSI SCATENANDO IL PANICO E FERENDO ANCHE QUATTRO PERSONE NELL'AFFOLLATISSIMO MERCATO – L’IPOTESI È CHE… (VIDEO)

Caos nella città indiana di Rajkot, dove nel giorno di Natale i palloncini di una venditrice ambulante sono improvvisamente esplosi scatenando il panico e ferendo anche quattro persone nell'affollatissimo mercato.

Non sono chiare le dinamiche dell'incidente ma secondo le indagini della polizia c'è la probabilità che per gonfiare i palloncini sia stato usato idrogeno e non elio.

