CHE CA*ZO DI RAZZO! – QUEL GENIACCIO PAZZOIDE DI ELON MUSK PUBBLICA SU TWITTER LE FOTO DELLO “STARSHIP”, UN RAZZO DALLA SUPERFICIE LUCENTE APPENA ASSEMBLATO IN TEXAS - È COMPOSTO DI TRE SEZIONI UNITE TRA LORO, HA UN DIAMETRO DI 9 METRI ED È ALTO 37 METRI - "SPACE X" VUOLE USARLO PER I VIAGGI INTORNO ALLA LUNA ENTRO IL 2030, ANCHE PER SPEDIRE I PRIMI UOMINI SU MARTE

In uno dei suoi soliti tweet, pubblicato nelle prime ore italiane dell’11 gennaio, il miliardario Elon Musk ha mostrato un’immagine a prima vista uscita da un poster vintage: un razzo dalla superficie lucente illuminata da una luce argentea, su cui campeggia la bandiera americana.

Il fondatore e Ceo di SpaceX l’ha corredata di poche parole: “Il modello di prova del razzo Starship è appena stato assemblato al sito di lancio di SpaceX in Texas. Questa è una vera fotografia, non un rendering".

Starship, per ammissione dello stesso Musk, è il vettore attorno a cui la sua azienda di trasporti spaziali vuole organizzare la sua attività nei prossimi anni: è composto di tre sezioni unite tra loro, ha un diametro di 9 metri e – nella versione appena fotografata dal miliardario – è alto 37 metri. SpaceX vuole usarla per i viaggi intorno alla Luna, per quelli da una parte all’altra del globo e, entro il 2030, anche per spedire i primi uomini su Marte.

Il razzo Starship, che verrà completato entro giugno, sarà utilizzato già nel 2020 per i test suborbitali Vtol (acronimo di vertical take-off and landing), mentre in seguito verrà realizzata una versione più alta e bombata per i voli spaziali.

