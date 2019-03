CHE CIALTRONA! - LA PIÙ FAMOSA YOUTUBER CRUDISTA VEGANA, YOVANA MENDOZA AYRES, SCOPERTA A MANGIARE PESCE FRITTO - DAL SUO CANALE SOCIAL DA’ OGNI GENERE DI CONSIGLIO PER SEGUIRE UN RIGIDO REGIME ALIMENTARE E POI È STATA BECCATA DA UN FOLLOWER IN UN LOCALE MENTRE ADDENTAVA IL BACCALA’… - LEI SI E’ DIFESA SOSTENENDO CHE…

Dopo Ariana Grande che si professa vegana e poi pubblicizza per Starbucks un drink fatto con latte vaccino e non di soia, attirandosi le ire dei vegani che l’hanno bannata dalla loro esclusiva cerchia, nei guai adesso finisce Yovana Mendoza Ayres, conosciuta come Rawvana, la più famosa Youtuber vegana raw, ossia una crudista vegana, con quasi 500mila iscritti al suo canale.

Il crudismo vegano è quel regime alimentare seguito da chi decide di cibarsi solo di vegetali crudi, ovvero che non abbiano subito alcun tipo di trattamento, di qualunque natura, che ne abbia potuto depotenziare i nutrienti di base. È esclusa ogni forma di cottura e non si possono mangiare prodotti e derivati animali, come carne, uova e latte.

La famosa youtuber e influencer Rawvana pensava di farla franca quando invece è stata immortalata da una sua follower di nascosto in un locale mentre mangiava del pesce e più precisamente del baccalà fritto.

La ragazza si è accorta dello scatto e in nemmeno mezz’ora ha raggiunto casa dove si è precipitata sul suo canale Youtube per postare un video di scuse, dato che i vegani sono notoriamente intransigenti nel seguire religiosamente questa loro filosofia di vita. E i crudisti vegani lo sono anche di più.

Nel video spiega che quel pesce l’ha dovuto mangiare su consiglio del dottore che l’ha convinta a reintrodurlo nella sua dieta insieme alle uova, perché ormai da due anni, pur giovanissima, non solo è già in pre-menopausa ma ha anche sviluppato una seria infezione batterica intestinale. "Mi dispiace davvero tanto per il modo in cui le notizie vi sono state comunicate, il modo in cui l’avete scoperto – dice con aria contrita nel suo video - So che molti di voi si fidano di me, mi ascoltano e probabilmente ora vi sentite ingannati e avete tutto il diritto di sentirvi così.

E per questo chiedo perdono, ma sono un essere umano… Non avrei mai pensato di dovermi sedere un giorno davanti a questa videocamera per dirvi che sono già due mesi che mangio uova e pesce e mi sento molto meglio perché la dieta crudista vegana fa male. Tornerò a una dieta vegetariana”.

Subito dopo la pubblicazione del video, la famosa youtuber è stata sommersa da insulti. "Sei disgustosa - le hanno detto - Ero un tuo grande fan! Ma tu sei pazza! Nessuna delle scuse ha senso". E ancora: "LOL, non c'è nulla di male nel mangiare qualunque cosa. Il problema è la frode e l'inganno”. Qualcuno invece le fa notare: "Non solo ha mentito, ma pubblicizzava una dieta che stava danneggiando il tuo stesso corpo. È surreale”.

La carriera dell’influencer crudista vegana è finita per sempre. A migliaia in queste ore si stanno cancellando dal suo canale con conseguente crack finanziario per Rawvana che pubblicizzava numerosi prodotti vegan raw.

