9 gen 2019 16:07

CHE DIO CI AIUTI! E' MORTO IL PIONIERE DELLA LOTTA ALL'AIDS FERNANDO AIUTI – LA PROCURA APRE UN'INDAGINE: NON SI ESCLUDE IL SUICIDIO – L’IMMUNOLOGO ERA RICOVERATO AL GEMELLI DI ROMA, L’OSPEDALE FA SAPERE: E’ CADUTO DALLE SCALE - NEL 1991 AIUTI BACIÒ ROSARIA IARDINO, SIEROPOSITIVA DA OTTO ANNI, PER DIMOSTRARE CHE L'HIV NON SI POTEVA CONTRARRE CON UN BACIO.