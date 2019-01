CHE FINE HA FATTO IL BRACCIO DESTRO DI CHARLES MANSON? LYNETTE 'SQUEAKY' FROMME HA 70 ANNI, VIVE A MARCY E I VICINI LA DESCRIVONO COME UNA DONNA AMOREVOLE – MA LEI NON HA MAI RINNEGATO MANSON E NON HA MAI SVELATO I DETTAGLI PIÙ INQUIETANTI DELLA "FAMIGLIA" CHE SEMINÒ IL TERRORE A LOS ANGELES NEL 1969 – FU LEI NEL 1975 A PUNTARE LA PISTOLA CONTRO IL PRESIDENTE GERALD FORD, MA…

Era il braccio destro di Charles Manson. È sempre rimasta fedele al suo culto a tal punto da non rivelare alcun dettaglio oscuro della setta che seminò il terrore a Los Angeles con l’omicidio di 5 persone.

Oggi Lynette 'Squeaky' Fromme ha 70 anni e vive a Marcy, insieme al cagnolino e al compagno. I vicini la descrivono come una persona gentile, tranquilla e socievole, ma Fromme è pur sempre la donna che ha scontato 34 anni di carcere per aver tentato di uccidere il presidente Gerald Ford nel 1975: puntò una pistola semiautomatica contro il Presidente, ma venne fermata in tempo da alcuni agenti dei servizi segreti. Solo dopo si è scoperto che il caricatore aveva 4 colpi, ma non c’erano proiettili in canna.

Durante il suo processo si rifiutava di camminare e durante un’udienza in tribunale lanciò una mela in faccia all’accusa. Dopo essere stata condanna è riuscita a fuggire dalla prigione federale del West Virginia il 23 dicembre 1987 nel tentativo di far visita al leader della setta, a cui era stato diagnosticato un cancro.

Fromme non è mai stata accusata in relazione agli omicidi di Manson, ma è rimasta una sua devota discepola che si è rifiutata di testimoniare durante i processi per omicidio, si è incisa una X sulla fronte in segno di protesta e ha vissuto nello squallore con altri 100 adepti che credevano che Manson fosse la reincarnazione di Gesù.

Il procuratore Vincent Bugliosi, che ha scritto un resoconto dettagliato dei crimini e del processo a Manson, ha descritto Fromme come "la ragazza principale della famiglia". «Quando Manson lasciava il ranch, lei era al comando». ha scritto.

L'anno scorso, Fromme ha pubblicato il suo memoriale “Reflection”, che iniziò a scrivere nel 1973. Nel libro racconta della sua infanzia e di come Manson l’abbia reclutata all'età di 18 anni mentre viveva da senzatetto a Venice Beach.

Fromme era esattamente il tipo di ragazza alla quale Manson poteva fare il lavaggio del cervello: giovane, impressionabile e vulnerabile. Bastò una conversazione di cinque minuti per convincerla a seguire Manson e unirsi alla sua "famiglia". Nel suo libro di memorie non fa però menzione degli aspetti più sinistri della setta.

