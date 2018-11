CHE MALTEMPO CHE FA – GIORNATA APOCALITTICA IN TUTTA ITALIA: DANNI E DISAGI NEL CENTRO SUD – VIDEO! L’INCREDIBILE TROMBA D'ARIA CHE SI È FORMATA AL PORTO DI SALERNO, AVVISTATA ANCHE A CHILOMETRI DI DISTANZA – IN CALABRIA IL VENTO SI ABBATTE SU UN TRENO LOCALE: FINESTRINI IN FRANTUMI E PASSEGGERI FERITI

Il maltempo torna a investire l'Italia da nord a sud, provocando danni e grossi disagi alla circolzione. La neve ha fatto la sua comparsa su Alpi e Prealpi e, localmente, fino in pianura. Secondo il sito ilmeteo.it, oggi piogge e temporali interesseranno principalmente il Lazio, la Campania, la Calabria tirrenica, sparse sul resto del Centro-Sud. Venti moderati o forti di Bora sui bacini settentrionali, di Libeccio, Scirocco e Ostro sul resto dei bacini.

Ore 15:52. Una tromba marina si è formata questo pomeriggio, intorno alle 14:20, nello specchio d'acqua antistante il porto commerciale di Salerno. L'impressionante vortice è stato avvistato anche a distanza di chilometri dal capoluogo di provincia, provocando istanti di apprensione e spavento fra i residenti.

Fortunatamente l'improvviso fenomeno atmosferico non ha causato danni. Gli unici disagi si registrano al porto di Salerno dove il passaggio della tromba marina ha fatto ribaltare diversi container. Le immagini del vortice sono state immortalate da tantissime persone, diventando in pochi minuti virali sui social network. Diversi interventi per il maltempo si registrano anche in altre zone della provincia di Salerno. I vigili del fuoco sono impegnati soprattutto nella zona di Sala Consilina a causa di allagamenti.

Ore 15:11. Il forte nubifragio abbattutosi ieri sulla città di Caserta ha causato il distacco di una porzione di capitello dalla facciata sud della Reggia borbonica, il cui restauro è stato ultimato a inizio 2016. La pioggia intensa, unita a grandine e fulmini, ha provocato in particolare il distacco di una porzione di foglia di acanto del capitello di una delle lesene angolari dell'avancorpo sudoccidentale della facciata, che affaccia su Piazza Carlo III.

La zona è stata transennata in via precauzionale e i tecnici della Reggia, rende noto l'ufficio stampa del museo patrimonio dell'Unesco, stanno effettuando verifiche per individuare eventuali altre porzioni di rilievi lapidei danneggiate dagli eventi eccezionali.

Ore 14:14. È ancora sospesa la circolazione ferroviaria sulla linea Crotone-Catanzaro Lido dove stamani un convoglio è stato colpito da una tromba d'aria riportando danni a sei finestrini. Sulla linea, infatti, la forte pioggia caduta ha provocato 3 smottamenti fra Isola Capo Rizzuto e San Leonardo di Cutro.

Oltre 20 tecnici di Rete Ferroviaria Italiana sono al lavoro per ripristinare completamente circa 110 metri di infrastruttura ferroviaria (terreno, pietrisco e binari) e altri punti della linea colpiti dalle forti piogge. I lavori per garantire la ripresa della circolazione ferroviaria - sospesa dalle 7.30 - proseguiranno per tutta la giornata e durante la notte.

Nel tardo pomeriggio sarà possibile prevedere i tempi per la riattivazione. Trenitalia, intanto, ha attivato un servizio sostitutivo con autobus fra Crotone e Catanzaro Lido, sia per i collegamenti regionali sia per quelli a media e lunga percorrenza.

Ore 14:06. Due giovani, travolti dall'esondazione di un torrente, sono stati salvati nella notte dalla squadra volante del commissariato di Cassino (Frosinone). Erano le 13:40 circa quando alla polizia è arrivata una drammatica richiesta di aiuto. Gli agenti sono arrivati sul posto segnalato, in via Sant'Angelo all'incrocio con via Santa Brigida, dove l'esondazione del torrente non permetteva di proseguire.

I poliziotti, in lontananza, hanno intravisto due persone, una travolta dalla piena e l'altra aggrappata a un lampione, e nelle vicinanze un'auto con le portiere aperte. Scesi dall'auto, gli agenti sono riusciti, nonostante la fortissima corrente, a raggiungere a piedi i due giovani. Utilizzando la cinturadei pantaloni come appiglio, gli agenti hanno formato una catena umana e li hanno messi in salvo.

Ore 13:06. Primi fiocchi di neve nell'Alto Mugello e sui passi appenninici del territorio fiorentino dove nella notte si sono registrate deboli nevicate. Personale e mezzi spalaneve della Protezione civile della Città metropolitana di Firenze sono in azione, spiega il consigliere delegato Angelo Bassi in una nota, per garantire la percorribilità delle strade di competenza. Bassi raccomanda prudenza alla guida e ricorda l'obbligo delle dotazioni invernali.

Ore 11:42. Dieci centimetri di neve sono caduti nella notte nell'Appennino modenese, sopra i 600 metri, da Frassinoro a Sestola, da Montese a Serramazzoni. Tutti i mezzi spazzaneve della Provincia sono usciti per tenere pulita la rete delle strade provinciali, tutte regolarmente percorribili. In mattinata le precipitazioni sono terminate e gli operatori del servizio provinciale Viabilità stanno facendo controlli sugli alberi pericolanti, a causa del peso della neve ai lati delle strade. Nel tardo pomeriggio, in caso di abbassamento delle temperature, è prevista l'entrata in azione dei mezzi spargisale, nei tratti più a rischio ghiaccio.

Ore 10:11. Disagi questa mattina a Fiumicino città, tra le 7.45 e le 8.30, per un forte temporale che ha provocato allagamenti di strade. L'intensità della pioggia ha causato in particolare allagamenti, per difficoltà di assorbimento, ad Isola Sacra e Fiumicino centro, come in via del Serbatoio, via Coni Zugna, viale delle Meduse, proprio nella fascia oraria interessata dall'ingresso degli alunni nelle scuole, con ripercussioni sulla viabilità locale. Infiltrazioni in una scuola materna, per cui sono già in corso le riparazioni. Non sono segnalate, tuttavia, dalla Protezione civile locale e dalla Polizia Locale altre problematiche particolari, a parte un incidente stradale, senza conseguenze. Poco prima del temporale, un doppio arcobaleno ha dato «spettacolo» per circa venti minuti sul litorale, immortalato tra tante foto pubblicate sui social.

Ore 9:45. Stamane verso le 6 una violenta tromba d'aria si è abbattuta su Parabita, in provincia di Lecce, provocando danni ingenti a strutture private (ad esempio capannoni scoperchiati) ma nessun ferito. Inoltre, sempre a Parabita la caduta di un albero su un treno in transito sulla tratta Casarano-Novoli delle Ferrovie del Sud Est ne ha provocato il deragliamento. A bordo solo macchinista e capotreno entrambi illesi.

Ore 9:45. Marea sostenuta a Venezia dove stamani, alle 8.20, si è registrato un picco di 97 centimetri sul medio mare. Una misura classificata come "marea sostenuta" (codice giallo). Le previsioni dell'Ufficio maree comunale indicano un calo del fenomeno: una massima di 80 centimetri per le 21.25 e di 90 centimetri per le 9.05 di domani.

Ore 9:30. Una tromba d'aria ha investito stamani il treno locale Catanzaro Lido-Crotone all'altezza della stazione di Roccabernarda. Il vento ha sballottato il convoglio che, fortunatamente, è rimasto sui binari. Diversi finestrini sono andati in frantumi. Tra i passeggeri vi sono alcuni feriti, due dei quali portati in ospedale, ma nessuno, secondo quanto riferito dai vigili del fuoco, in modo grave. Tromba d'aria su treno in corsa a Catanzaro: finestrini in frantumi, alcuni feriti