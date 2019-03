27 mar 2019 18:58

CHE PELLACCIA! – INTERVENTO DA RECORD A SASSARI: UNA SIGNORA DI 108 ANNI VIENE OPERATA PER UNA FRATTURA DEL FEMORE E IN POCHE ORE È GIÀ IN PIEDI – È UNA DELLE DONNE PIÙ ANZIANE D’ITALIA, È ENTRATA IN OSPEDALE SABATO SCORSO E GIÀ QUESTO FINE SETTIMANA SARÀ A CASA…