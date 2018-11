CHI È LA BESTIA? – UN INDONESIANO INCATENA UN ORANGO FEMMINA A UN LETTO E LA COSTRINGE A PROSTITUIRSI, DOPO AVERLA DEPILATA – I CLIENTI PAGAVANO PER POTER FARE SESSO CON L’ANIMALE, CHE È STATO SALVATO DOPO ANNI DI VIOLENZE – “QUANDO SIAMO ARRIVATI IL PADRONE NON VOLEVA LASCIARLA ANDARE. PER LUI ERA COME UN BANCOMAT…”

Sono passati quindici anni da quando l’incubo di Pony, una femmina di orango che vive nel Borneo, è terminato: per un tempo che non si è mai riusciti a decifrare ha vissuto incatenata a un letto, rasata ogni giorno e costretta a fare sesso con degli uomini che pagavano il suo padrone per poterla possedere.

«È stata trattata come una prostituta - dice un esperto della Borneo Orangutan Survival Foundation - Gli uomini pagavano una certa somma di denaro al proprietario di per fare sesso con lei. Quando è stata trovata aveva sei anni, ma non siamo riusciti a capire per quanto tempo sia stata prigioniera. Nel 2003 il suo aguzzino non voleva lasciarla andare ed è dovuta intervenire la polizia. Per lui Pony era un bancomat».

Ci sono voluti 15 anni per riabilitare Pony presso il centro di Nyaru Menteng nel Borneo, in Indonesia, dove per un lungo periodo gli uomini si sono tenuti lontani da lei per non aggravare il suo trauma. Adesso sta bene e vive con altri sette oranghi.

