14 dic 2018 19:01

CIMELIO DA PLAYBOY – ASTA DA RECORD PER LE "RELIQUIE" DI HUGH HEFNER - LA MACCHINA DA SCRIVERE USATA PER LA COPIA DI DEBUTTO DI 'PLAYBOY' È STATA VENDUTA PER OLTRE 160MILA DOLLARI, MENTRE LA PRIMA COPIA PERSONALE A 31MILA DOLLARI – BATTUTI ALL’ASTA ANCHE UNA DELLE STORICHE VESTAGLIE ROSSE E IL 'VIAGRA RING', UN ANELLO IN ORO E ONICE CHE NASCONDE LA PICCOLA PILLOLA BLU ALL'INTERNO …