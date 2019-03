26 mar 2019 13:30

CINQUANTA SFUMATURE DI GWYNETH (A CARO PREZZO) - REGGISENI HOT, GUEPIERE SADOMASO E FRUSTINI: LA PALTROW LANCIA LA SUA LINEA DI LINGERIE PER CHI VUOLE OSARE E SPERIMENTARE IN CAMERA DA LETTO – PECCATO CHE I PREZZI NON SIANO PROPRIO CONTENUTI: IL REGGISENO "NUDE" CON LE BORCHIE COSTA 352 EURO, MENTRE IL FRUSTINO È DISPONIBILE PER "SOLI" 269 EURO. E NEMMENO GLI SLIP IN LATEX, ABBINATI AL REGGISENO E PERFORATI IN OGNI DOVE, SONO PROPRIO LOW COST…